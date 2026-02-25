Πρωτοφανές περιστατικό: Mωρό-θαύμα γεννήθηκε από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια

Ο μόλις λίγων εβδομάδων Hugo γεννήθηκε λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 2025, με βάρος σχεδόν 3,2 κιλά, στο νοσοκομείο Queen Charlotte’s and Chelsea στο δυτικό Λονδίνο. Είναι το πρώτο παιδί στο Ηνωμένο Βασίλειο που γεννήθηκε έπειτα από μεταμόσχευση μήτρας από νεκρή δότρια, ένα γεγονός που χαρακτηρίζεται ορόσημο για τη μεταμοσχευτική και αναπαραγωγική ιατρική. Σύμφωνα με τους χειρουργούς που συμμετείχαν στην επέμβαση, η γέννησή του θεωρείται «μια ιστορική στιγμή», που θα μπορούσε να δώσει ελπίδα σε πολλές ακόμη γυναίκες με παρόμοια διάγνωση με τη Grace.

Το σύνδρομο MRKH και η διάγνωση στα 16

Η Grace Bell γεννήθηκε χωρίς λειτουργική μήτρα, λόγω του συνδρόμου MRKH (Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser), μιας σπάνιας συγγενούς πάθησης που επηρεάζει περίπου μία στις 5.000 γυναίκες. Αν και διαθέτει φυσιολογικές ωοθήκες, δεν έχει μήτρα και δεν εμφανίζει έμμηνο ρύση.

Σε ηλικία 16 ετών, οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι δεν θα μπορούσε να κυοφορήσει δικό της παιδί. Για χρόνια, η μόνη ρεαλιστική επιλογή για τη δημιουργία οικογένειας φαινόταν να είναι είτε η παρένθετη μητρότητα είτε, σε ένα πιο αβέβαιο πλαίσιο, η ελπίδα μιας μελλοντικής μεταμόσχευσης μήτρας.

«Ένα κομμάτι της θα ζει για πάντα»

Η ευκαιρία ήρθε όταν ενημερώθηκε ότι είχε βρεθεί διαθέσιμη μήτρα από αποβιώσασα δότρια και μπορούσε να προχωρήσει η μεταμόσχευση. Η Grace θυμάται ότι ήταν «εντελώς σοκαρισμένη» και «πολύ ενθουσιασμένη». Ήταν όμως και απόλυτα συνειδητοποιημένη για το «απίστευτο δώρο» της οικογένειας της δότριας, που θα της επέτρεπε να κυοφορήσει και να γεννήσει το δικό της παιδί.

«Σκέφτομαι τη δότριά μου και την οικογένειά της κάθε μέρα και προσεύχομαι να βρίσκουν λίγη γαλήνη γνωρίζοντας ότι η κόρη τους μου χάρισε το μεγαλύτερο δώρο: το δώρο της ζωής», είπε. «Ένα κομμάτι της θα ζει για πάντα».

Η 10ωρη επέμβαση

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024 στο νοσοκομείο Churchill στην Οξφόρδη και διήρκεσε περίπου 10 ώρες. Μερικούς μήνες αργότερα ακολούθησε εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά εμβρύου.

Όταν γεννήθηκε ο Hugo, η Grace είπε: «Ήταν απλώς ένα θαύμα. Θυμάμαι να ξυπνάω το πρωί και να βλέπω το μικρό του προσωπάκι, με την πιπίλα του, και να νιώθω ότι έπρεπε να ξυπνήσω από όνειρο. Ήταν απίστευτο».

Ελπίδα για εκατοντάδες γυναίκες

Η συγκεκριμένη μεταμόσχευση εντάσσεται σε κλινική ερευνητική δοκιμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο της οποίας έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 μεταμοσχεύσεις μήτρας. Αν και έχουν προηγηθεί επιτυχείς μεταμοσχεύσεις από ζωντανές δότριες, αυτή είναι η πρώτη γέννηση έπειτα από δωρεά μήτρας από αποβιώσασα γυναίκα.

Ο καθηγητής γυναικολογίας Δρ. Richard Smith, από το Imperial College Healthcare NHS Trust, ξεκίνησε την έρευνα για τη μεταμόσχευση μήτρας πριν από περισσότερα από 25 χρόνια και ήταν παρών στη γέννηση του Hugo. Είπε ότι «μια τεράστια ομάδα ανθρώπων» συμμετείχε στη διαδικασία, από τη μεταμόσχευση μέχρι τη μεταφορά του εμβρύου και τον τοκετό.

Η χειρουργός μεταμοσχεύσεων και συν-επικεφαλής της ομάδας Isabel Quiroga δήλωσε ότι ήταν «ενθουσιασμένη» από τη γέννηση του Hugo και τη χαρακτήρισε σημαντική πρόοδο για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων στο Ηνωμένο Βασίλειο. «Πολύ λίγα μωρά έχουν γεννηθεί στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα μεταμόσχευσης μήτρας από αποβιώσασα δότρια», είπε. «Η δοκιμή μας επιδιώκει να διαπιστώσει αν αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει εγκεκριμένη και τακτική θεραπεία για ορισμένες από τον αυξανόμενο αριθμό γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας που δεν έχουν λειτουργική μήτρα».

Ο Δρ. Smith είπε ότι η γέννηση δείχνει πως κορίτσια και νεαρές γυναίκες που δεν έχουν μήτρα μπορούν πλέον να έχουν την ελπίδα να κυοφορήσουν το δικό τους παιδί.

Το ζευγάρι ίσως αποφασίσει να αποκτήσει και δεύτερο παιδί. Σε αυτή την περίπτωση, οι χειρουργοί θα αφαιρέσουν τη μεταμοσχευμένη μήτρα, έτσι ώστε η Grace να μην χρειαστεί να λαμβάνει εφ’ όρου ζωής ισχυρά φάρμακα που αποτρέπουν το ανοσοποιητικό σύστημα από το να επιτεθεί στο μεταμοσχευμένο όργανο.

Περισσότερες από 100 μεταμοσχεύσεις μήτρας έχουν πραγματοποιηθεί παγκοσμίως και περισσότερα από 70 υγιή μωρά έχουν γεννηθεί ως αποτέλεσμα. Σημειώνεται ότι τα παιδιά που γεννιούνται μετά από μεταμόσχευση μήτρας δεν έχουν καμία γενετική συγγένεια με τη δότρια, καθώς το γενετικό υλικό προέρχεται αποκλειστικά από τα ωάρια της μητέρας και το σπέρμα του πατέρα.

Η σημασία της δωρεάς οργάνων

Η δωρεά μήτρας δεν εντάσσεται στην τυπική διαδικασία δωρεάς οργάνων, όπως συμβαίνει με την καρδιά ή τους νεφρούς, αλλά απαιτεί ειδική συναίνεση από την οικογένεια της δότριας.

Οι γονείς της γυναίκας που προσέφερε τη μήτρα – και επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους – δήλωσαν ότι νιώθουν «τεράστια υπερηφάνεια» για την κληρονομιά της κόρης τους, η οποία δώρισε συνολικά πέντε όργανα, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε πολλές οικογένειες.

Η συγκεκριμένη γέννηση δεν αποτελεί μόνο μια προσωπική νίκη για ένα ζευγάρι, αλλά και μια επιστημονική κατάκτηση που ανοίγει νέους δρόμους στην αναπαραγωγική ιατρική και τη μεταμοσχευτική χειρουργική, δίνοντας ελπίδα σε γυναίκες που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα να κυοφορήσουν.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr