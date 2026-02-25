Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης Πυρετός: Ξεκινούν μαζικοί εμβολιασμοί – Λεπτομέρειες για τις αποφάσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης Πυρετός: Ξεκινούν μαζικοί εμβολιασμοί – Λεπτομέρειες για τις αποφάσεις

 25.02.2026 - 16:42
Αφθώδης Πυρετός: Ξεκινούν μαζικοί εμβολιασμοί – Λεπτομέρειες για τις αποφάσεις

Ο αφθώδης πυρετός σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες αρχές, με εντατικοποίηση των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες που στάληκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά την οποία έγινε εκτεταμένη ενημέρωση για την επιδημιολογική κατάσταση στη ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αποφασίστηκε η άμεση έναρξη των εμβολιασμών σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους, οι οποίοι γνωρίζουν ήδη τις κτηνοτροφικές μονάδες και συνεργάζονται με τους κτηνοτρόφους. Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι οι εμβολιασμοί αρχίζουν από τη ζώνη περιορισμού, δηλαδή σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων (περιοχή Αραδίππου), και στη συνέχεια επεκτείνονται στη ζώνη επιτήρησης, δηλαδή σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων.

Έπιπρόσθετα έχουν ενημερωθεί οι αγελαδοτρόφοι για τις διαδικασίες εμβολιασμού των ζώων, οι οποίες ξεκινούν άμεσα. Έχει διευκρινιστεί ότι η κατανάλωση κρέατος θα συνεχιστεί κανονικά και μετά τον εμβολιασμό, καθώς δεν θα θανατωθούν τα ζώα που θα εμβολιαστούν. Αξίζει να αναφερθεί ότι θα θανατωθούν μόνο τα ζώα που έχουν ήδη εντοπιστεί και δηλωθεί θετικά στον αφθώδη πυρετό, δηλαδή 260 αγελάδες.

 
 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαϊδουράκι αποφάσισε να… ταξιδέψει – Πήρε τον δρόμο για το αεροδρόμιο και προκάλεσε πανικό – Δείτε βίντεο
Νέο coffee brand στη Λάρνακα - Ένα μικρό ταξίδι στην Ιταλία, χωρίς αεροπορικό εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου
Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα
Συναγερμός στη Λεμεσό - Εντοπίστηκε πιστόλι στα σκουπίδια της ΟΕΔΑ Πεντακώμου
Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, η ποινή που του επιβλήθηκε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σου περίσσεψε φαγητό από χθες; Πώς να το ξαναζεστάνεις και να μοιάζει σαν... φρέσκο

 25.02.2026 - 16:35
Επόμενο άρθρο

Πλησιάζει η γιορτή της γυναίκας - Το φετινό σύνθημα

 25.02.2026 - 16:46
Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, με τη νόσο να επηρεάζει ήδη χιλιάδες ζώα και τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

  •  25.02.2026 - 14:16
Κλείνει το deal Ειρήνης-Οδυσσέα - Σε θετικό κλίμα η συνάντηση με τη Γραμματεία

Κλείνει το deal Ειρήνης-Οδυσσέα - Σε θετικό κλίμα η συνάντηση με τη Γραμματεία

  •  25.02.2026 - 14:38
Υπ. Γεωργίας για αφθώδη πυρετό: «Κανένας κλάδος εκτεθειμένος» - Όσα δήλωσε για προληπτικό εμβολιασμό και εξαγωγή χαλουμιού

Υπ. Γεωργίας για αφθώδη πυρετό: «Κανένας κλάδος εκτεθειμένος» - Όσα δήλωσε για προληπτικό εμβολιασμό και εξαγωγή χαλουμιού

  •  25.02.2026 - 12:42
«Έσβησε» μπροστά στα μάτια του γιου του ο 73χρονος κτηνοτρόφος - Δεν πρόλαβε να φτάσει στο Νοσοκομείο

«Έσβησε» μπροστά στα μάτια του γιου του ο 73χρονος κτηνοτρόφος - Δεν πρόλαβε να φτάσει στο Νοσοκομείο

  •  25.02.2026 - 14:23
«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου

«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου

  •  25.02.2026 - 13:37
ΠΑΡΩΝ σε ένα ακόμη εκτός έδρας ματς ο Παπασταύρου - Τι του ζήτησε ο κόσμος της Ομόνοιας

ΠΑΡΩΝ σε ένα ακόμη εκτός έδρας ματς ο Παπασταύρου - Τι του ζήτησε ο κόσμος της Ομόνοιας

  •  25.02.2026 - 14:16
Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα

Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα

  •  25.02.2026 - 12:23
Αναβολή στο αίτημα εγγύησης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας λόγω κωλύματος με ασφαλιστική

Αναβολή στο αίτημα εγγύησης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας λόγω κωλύματος με ασφαλιστική

  •  25.02.2026 - 15:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα