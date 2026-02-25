Αφθώδης Πυρετός: Ξεκινούν μαζικοί εμβολιασμοί – Λεπτομέρειες για τις αποφάσεις

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, αποφασίστηκε η άμεση έναρξη των εμβολιασμών σε συνεργασία με ιδιώτες κτηνιάτρους, οι οποίοι γνωρίζουν ήδη τις κτηνοτροφικές μονάδες και συνεργάζονται με τους κτηνοτρόφους. Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι οι εμβολιασμοί αρχίζουν από τη ζώνη περιορισμού, δηλαδή σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων (περιοχή Αραδίππου), και στη συνέχεια επεκτείνονται στη ζώνη επιτήρησης, δηλαδή σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων.

Έπιπρόσθετα έχουν ενημερωθεί οι αγελαδοτρόφοι για τις διαδικασίες εμβολιασμού των ζώων, οι οποίες ξεκινούν άμεσα. Έχει διευκρινιστεί ότι η κατανάλωση κρέατος θα συνεχιστεί κανονικά και μετά τον εμβολιασμό, καθώς δεν θα θανατωθούν τα ζώα που θα εμβολιαστούν. Αξίζει να αναφερθεί ότι θα θανατωθούν μόνο τα ζώα που έχουν ήδη εντοπιστεί και δηλωθεί θετικά στον αφθώδη πυρετό, δηλαδή 260 αγελάδες.