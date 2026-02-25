Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε ότι έχει ήδη προηγηθεί σοβαρή προεργασία από το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με στόχο την άμεση στήριξη των μονάδων που έχουν πληγεί.

Όπως σημείωσε, σε συντονισμό με το Υπουργείο Οικονομικών, αναμένεται στην επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου να εγκριθεί το πρώτο πακέτο στήριξης.

«Πρώτιστος στόχος αυτή τη στιγμή είναι ο περιορισμός της μη εξάπλωσης της νόσου και ταυτόχρονα η στήριξη αυτών των ανθρώπων, αυτών των μονάδων, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους όσο το δυνατόν πιο απερίσπαστα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία της κατάστασης», ανέφερε.

Τι ισχύει για τα 4,6 εκατ. ευρώ

Κληθείς να επιβεβαιώσει πληροφορίες περί πακέτου ύψους 4,6 εκατομμυρίων ευρώ, ο κ. Λετυμπιώτης απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο ποσό, τονίζοντας ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

«Έχει γίνει προεργασία, αλλά για να μπορέσω να σας επιβεβαιώσω κάτι συγκεκριμένο θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η τελική πρόταση θα τεθεί ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη εβδομάδα.

«Η χρηματοδότηση πρέπει να είναι άμεση»

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων και στο αίτημά τους για άμεση οικονομική ενίσχυση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η πρόταση στήριξης είναι σχεδόν ολοκληρωμένη και για αυτόν ακριβώς τον λόγο οδηγείται άμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Παράλληλα, τόνισε ότι, πέραν της κριτικής που ασκείται, είναι σημαντικό να αναδεικνύονται και οι ενέργειες που έχουν ήδη γίνει.

