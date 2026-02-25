Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Η αηδιαστική συνήθεια που καταδικάζουν οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων

 25.02.2026 - 15:54
Η αηδιαστική συνήθεια που καταδικάζουν οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων

Οι κρουαζιέρες συχνά συνοδεύονται από κανόνες. Για παράδειγμα, η Norwegian Cruise Line ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αυστηροποιήσει τον κώδικα ενδυμασίας για τους επιβάτες. Σε ορισμένα από τα εστιατόρια του πλοίου, πλέον απαγορεύεται στους επιβάτες να φορούν φανελάκια, φούτερ με κουκούλα, ρόμπες και σκισμένα τζιν, καθώς και καπέλα και σκούφους.

Εκτός από τους επίσημους κανόνες, υπάρχουν πολλοί άγραφοι κανόνες όταν βρίσκεσαι σε κρουαζιέρα, προκειμένου να μην εκνευρίσεις τους υπόλοιπους επιβάτες.

Ένας υποψήφιος επιβάτης, που ήθελε να βεβαιωθεί ότι δεν θα ενοχλήσει κανέναν στην κρουαζιέρα του, απευθύνθηκε στο Reddit για να ρωτήσει άλλους ανθρώπους για τις «συνηθισμένες αγενείς συμπεριφορές των επιβατών στο πλοίο» που θα έπρεπε να προσέξει.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Υπάρχουν συνηθισμένα εκνευριστικά ή αγενή πράγματα που κάνουν οι επιβάτες, που πρέπει να προσέχουμε και να προσαρμοζόμαστε ενώ βρισκόμαστε στο πλοίο; Εννοώ πράγματα που οι επισκέπτες κάνουν, τα οποία θεωρούνται αγενή προς τους άλλους».

Η αηδιαστική συνήθεια που συμφώνησαν όλοι

Μία απάντηση στην ερώτησή του, που έχει συγκεντρώσει 94 θετικές ψήφους, αφορά την εθιμοτυπία στο φαγητό… «Παίρνουν φαγητό με τα χέρια από το μπουφέ», σημείωσε κάποιος, με κάποιον άλλον να προσθέτει: «Ναι, αυτό είναι αηδιαστικό. Οι άνθρωποι παρακάμπτουν εντελώς τις λαβίδες, τις χρησιμοποιούν μόνο για να πάρουν ένα ψωμάκι για χάμπουργκερ».

Ένα άλλο άτομο είπε: «Είδα έναν τύπο να παίρνει μπέικον με τα χέρια του και του είπα κάτι, αλλά δεν τον ένοιαξε. Ούτε τον ενδιέφερε ο υπάλληλος της RC που στεκόταν εκεί». Αυτό χαρακτηρίστηκε ως «α-η-δια-στι-κό» από έναν άλλον χρήστη του Reddit. «Και γλείφουν τα δάχτυλά τους μετά πιάνουν τα κουτάλια σερβιρίσματος. Αηδιαστικό», πρόσθεσε κάποιος άλλος.

Ένα άλλο ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η εθιμοτυπία στους ανελκυστήρες. Ένα άτομο έγραψε: «Οι άνθρωποι μπορούν να είναι απαίσιοι με τους ανελκυστήρες, πάντα προτείνω να χρησιμοποιείτε τις σκάλες αν μπορείτε. Επιπλέον, καίτε μερικές θερμίδες από τον μπουφέ». Κάποιος άλλος ανέφερε: «Μου έχουν κλείσει άνθρωποι την πόρτα του ανελκυστήρα μπροστά μου γιατί δεν ήθελαν να περιμένουν λίγα δευτερόλεπτα», ενώ ένας τρίτος συμπλήρωσε: «Πάρτε τις σκάλες όποτε μπορείτε! Αυτό κάνουμε εγώ και η γυναίκα μου. Βοηθά να αποφύγετε το χάος στους ανελκυστήρες και μειώνει την ενοχή από τον μπουφέ. Θα με ευχαριστήσετε αργότερα».

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Αναβολή στο αίτημα εγγύησης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας λόγω κωλύματος με ασφαλιστική

 25.02.2026 - 15:44
Το λες και... έξυπνο: Κτηνοτρόφος έβαψε τα πρόβατά του κόκκινα για να μην του... τα κλέψουν - Δείτε βίντεο

 25.02.2026 - 15:55
Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, με τη νόσο να επηρεάζει ήδη χιλιάδες ζώα και τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση.

