Οδηγοί Προσοχή: Κλείνουν τμήματα του highway και δρόμων για εργασίες - Δείτε πού και πότε

Λεμεσός

1.Εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Σαββατοκύριακο, 28 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι 1 Μαρτίου 2026, μεταξύ των ωρών 08:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου/Παρακαμπτήριου Δρόμου, θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, ανά πάσα στιγμή, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με το σύστημα κινητού εργοταξίου.

2.Εργασίες καθαρισμού αυλακιών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και στις δύο κατευθύνσεις

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο 26 Φεβρουαρίου 2026-27 Μαρτίου 2026, εκτός Σαββατοκυρίακων, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού αυλακιών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητόδρομου θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου, στη μία κατεύθυνση μόνο.

3.Εργασίες καθαρισμού αυλακιών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο 26 Φεβρουαρίου 2026-11 Μαρτίου 2026, εκτός Σαββατοκυρίακων, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού αυλακιών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητόδρομου θα κλείνει τμηματικά σε μήκος 200μ. περίπου, στη μία κατεύθυνση μόνο.

4.Εργασίες κοψίματος, συλλογής και μεταφοράς χόρτων/κλαδεμάτων, καθώς και συλλογής και μεταφοράς άλλων αποβλήτων σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι την περίοδο 26 Φεβρουαρίου 2026-6 Μαρτίου 2026, εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες κοψίματος, συλλογής και μεταφοράς χόρτων/κλαδεμάτων, καθώς και συλλογής και μεταφοράς άλλων αποβλήτων σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του Αυτοκινητόδρομου/Παρακαμπτήριου Δρόμου θα κλείνει τμηματικά, σε μήκος 200μ. περίπου, στη μία κατεύθυνση μόνο.

5.Εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο 26 Φεβρουαρίου 2026-6 Μαρτίου 2026, εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του Αυτοκινητόδρομου/Παρακαμπτήριου Δρόμου θα κλείνει τμηματικά, σε μήκος 200μ. περίπου, στη μία κατεύθυνση μόνο.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Λάρνακα

Εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 27/02/2026, μεταξύ των ωρών 08:30-15:00, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας, εντός του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείσει η εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας του κυκλικού κόμβου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

2. Εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενης διάβασης πεζών στη Λεωφόρο Μακαρίου

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Έργου «Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων», την περίοδο 26/02/2026-24/04/2026, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενης διάβασης πεζών, στη Λεωφόρο Μακαρίου, στη Λάρνακα.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε τμήμα μήκους περίπου 40 μέτρων, επί της Λεωφόρου Μακαρίου, από τον κυκλικό κόμβο Λιμένα Λάρνακας μέχρι την οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μακαρίου, με κατεύθυνση προς Λάρνακα, θα παραμείνει κλειστή και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα με τη χρήση κατάλληλης οδικής σήμανσης. Για την ομαλή διέλευση της κυκλοφορίας θα γίνει άρση της μονοδρόμησης του τμήματος της οδού Θ. Κολοκοτρώνη από τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γ. Δροσίνη και μετατροπή της σε αδιέξοδο και μονοδρόμηση της οδού Γεώργιου Δροσίνη με επιτρεπόμενη πορεία από την οδό Θ. Κολοκοτρώνη προς την οδό Μελή Νικολαΐδη.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.