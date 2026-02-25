Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΟδηγοί Προσοχή: Κλείνουν τμήματα του highway και δρόμων για εργασίες - Δείτε πού και πότε
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδηγοί Προσοχή: Κλείνουν τμήματα του highway και δρόμων για εργασίες - Δείτε πού και πότε

 25.02.2026 - 16:20
Οδηγοί Προσοχή: Κλείνουν τμήματα του highway και δρόμων για εργασίες - Δείτε πού και πότε

Σκουπίζουν και καθαρίζουν δρόμους τα Δημόσια Έργα και παράλληλα τους κλείνουν μέχρι να τελειώσουν.

Λεμεσός

1.Εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι το Σαββατοκύριακο, 28 Φεβρουαρίου 2026 μέχρι 1 Μαρτίου 2026,  μεταξύ των ωρών 08:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου/Παρακαμπτήριου  Δρόμου, θα  κλείνει  τμηματικά  σε  μήκος 200μ. περίπου στη μία κατεύθυνση μόνο, ανά πάσα στιγμή, και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας, με το σύστημα κινητού εργοταξίου.

2.Εργασίες καθαρισμού αυλακιών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και στις δύο κατευθύνσεις

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο 26 Φεβρουαρίου 2026-27 Μαρτίου 2026, εκτός Σαββατοκυρίακων, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού αυλακιών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Λευκωσίας και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης  του αυτοκινητόδρομου θα κλείνει  τμηματικά  σε  μήκος 200μ. περίπου, στη μία κατεύθυνση μόνο.

3.Εργασίες καθαρισμού αυλακιών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο 26 Φεβρουαρίου 2026-11 Μαρτίου 2026, εκτός Σαββατοκυρίακων, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού αυλακιών σε τμήματα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού-Πάφου.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητόδρομου θα  κλείνει  τμηματικά  σε  μήκος 200μ. περίπου, στη μία κατεύθυνση μόνο.

4.Εργασίες κοψίματος, συλλογής και μεταφοράς χόρτων/κλαδεμάτων, καθώς και συλλογής και μεταφοράς άλλων αποβλήτων σε τμήματα του  Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι την περίοδο 26 Φεβρουαρίου 2026-6 Μαρτίου 2026, εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες κοψίματος, συλλογής και μεταφοράς χόρτων/κλαδεμάτων, καθώς και συλλογής και μεταφοράς άλλων αποβλήτων σε τμήματα του  Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του Αυτοκινητόδρομου/Παρακαμπτήριου Δρόμου θα κλείνει τμηματικά, σε μήκος 200μ. περίπου, στη μία κατεύθυνση μόνο.

5.Εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του  Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λεμεσού, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την περίοδο 26 Φεβρουαρίου 2026-6 Μαρτίου 2026, εκτός Σαββατοκύριακου, μεταξύ των ωρών 07:00-16:00, θα εκτελούνται εργασίες σκουπίσματος σε τμήματα του Παρακαμπτήριου Δρόμου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών η λωρίδα έκτακτης ανάγκης του Αυτοκινητόδρομου/Παρακαμπτήριου  Δρόμου θα  κλείνει  τμηματικά,  σε  μήκος 200μ. περίπου, στη μία κατεύθυνση μόνο.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Λάρνακα

  1. Εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 27/02/2026, μεταξύ των ωρών 08:30-15:00, στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας-Λευκωσίας, εντός του κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς, θα εκτελούνται εργασίες συντήρησης στηθαίων ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, θα κλείσει η εσωτερική λωρίδα κυκλοφορίας του κυκλικού κόμβου και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας.

2. Εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενης διάβασης πεζών στη Λεωφόρο Μακαρίου

Το Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λάρνακας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Έργου «Έργα Προτεραιότητας Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Λάρνακας – Υλοποίηση Λεωφορειολωρίδων και Ποδηλατοδρόμων», την περίοδο 26/02/2026-24/04/2026, θα εκτελούνται εργασίες κατασκευής φωτοελεγχόμενης διάβασης πεζών, στη Λεωφόρο Μακαρίου, στη Λάρνακα.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε τμήμα μήκους περίπου 40 μέτρων, επί της Λεωφόρου Μακαρίου, από τον κυκλικό κόμβο Λιμένα Λάρνακας μέχρι την οδό Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Μακαρίου, με κατεύθυνση προς Λάρνακα, θα παραμείνει κλειστή και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στη δεξιά λωρίδα με τη χρήση κατάλληλης οδικής σήμανσης. Για την ομαλή διέλευση της κυκλοφορίας θα γίνει άρση της μονοδρόμησης του τμήματος της οδού Θ. Κολοκοτρώνη από τη Λεωφόρο Μακαρίου Γ΄ μέχρι τη συμβολή της με την οδό Γ. Δροσίνη και μετατροπή της σε αδιέξοδο και μονοδρόμηση της οδού Γεώργιου Δροσίνη με επιτρεπόμενη πορεία από την οδό Θ. Κολοκοτρώνη προς την οδό Μελή Νικολαΐδη.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γαϊδουράκι αποφάσισε να… ταξιδέψει – Πήρε τον δρόμο για το αεροδρόμιο και προκάλεσε πανικό – Δείτε βίντεο
Νέο coffee brand στη Λάρνακα - Ένα μικρό ταξίδι στην Ιταλία, χωρίς αεροπορικό εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου
Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα
Συναγερμός στη Λεμεσό - Εντοπίστηκε πιστόλι στα σκουπίδια της ΟΕΔΑ Πεντακώμου
Ένοχος ο Κώστας Δόξας για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του, η ποινή που του επιβλήθηκε

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ιταλία: Συλλήψεις καθηγητών και επιχειρηματιών για παράνομη διαχείρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων

 25.02.2026 - 16:17
Επόμενο άρθρο

Σου περίσσεψε φαγητό από χθες; Πώς να το ξαναζεστάνεις και να μοιάζει σαν... φρέσκο

 25.02.2026 - 16:35
Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

Σε κατάσταση συναγερμού παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, με τη νόσο να επηρεάζει ήδη χιλιάδες ζώα και τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

Λετυμπιώτης για αφθώδη πυρετό: Έρχεται πακέτο στήριξης - «Πρώτιστος στόχος ο περιορισμός της νόσου»

  •  25.02.2026 - 14:16
Κλείνει το deal Ειρήνης-Οδυσσέα - Σε θετικό κλίμα η συνάντηση με τη Γραμματεία

Κλείνει το deal Ειρήνης-Οδυσσέα - Σε θετικό κλίμα η συνάντηση με τη Γραμματεία

  •  25.02.2026 - 14:38
Υπ. Γεωργίας για αφθώδη πυρετό: «Κανένας κλάδος εκτεθειμένος» - Όσα δήλωσε για προληπτικό εμβολιασμό και εξαγωγή χαλουμιού

Υπ. Γεωργίας για αφθώδη πυρετό: «Κανένας κλάδος εκτεθειμένος» - Όσα δήλωσε για προληπτικό εμβολιασμό και εξαγωγή χαλουμιού

  •  25.02.2026 - 12:42
«Έσβησε» μπροστά στα μάτια του γιου του ο 73χρονος κτηνοτρόφος - Δεν πρόλαβε να φτάσει στο Νοσοκομείο

«Έσβησε» μπροστά στα μάτια του γιου του ο 73χρονος κτηνοτρόφος - Δεν πρόλαβε να φτάσει στο Νοσοκομείο

  •  25.02.2026 - 14:23
«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου

«Παραδειγματική» ποινή: Πολλά τα χρόνια στη φυλακή για 31χρονο – Βρήκαν στην κατοχή του 110 κιλά ναρκωτικών – Η απόφαση του Κακουργιοδικείου

  •  25.02.2026 - 13:37
ΠΑΡΩΝ σε ένα ακόμη εκτός έδρας ματς ο Παπασταύρου - Τι του ζήτησε ο κόσμος της Ομόνοιας

ΠΑΡΩΝ σε ένα ακόμη εκτός έδρας ματς ο Παπασταύρου - Τι του ζήτησε ο κόσμος της Ομόνοιας

  •  25.02.2026 - 14:16
Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα

Ταλαιπωρία για παιδί με σύνδρομο Down στη Λευκωσία - «Δεν μπορεί να είναι σπίτι με αυτούς τους θορύβους, μπαίνει στα ερμάρια» - Τι καταγγέλλει η μητέρα

  •  25.02.2026 - 12:23
Αναβολή στο αίτημα εγγύησης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας λόγω κωλύματος με ασφαλιστική

Αναβολή στο αίτημα εγγύησης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας λόγω κωλύματος με ασφαλιστική

  •  25.02.2026 - 15:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα