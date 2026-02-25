Πένθος για τον Δρ. Αβραάμ Ηλία: Πέθανε αγαπημένο του πρόσωπο - «Οι πύλες του Παραδείσου είναι ανοιχτές για να σε υποδεχτούν» - Φωτογραφία

«Λίγους μήνες μετά την απώλεια της μητέρας, έχασα δυστυχώς και την πεθερά. Την γνώρισα ως μία περήφανη, αγέρωχη, φιλόξενη και δυναμική γυναίκα η οποία παρέμεινε έτσι έως το τέλος, φεύγοντας απροσδόκητα για το μεγάλο ταξίδι. Καλό ταξίδι για την αιώνια ζωή, Ευτυχία και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει. Οι πύλες του Παραδείσου, δικαιωματικά είναι ανοιχτές για να σε υποδεχτούν», ανέφερε σε ανάρτηση του.

Η κηδεία θα γίνει αύριο Πέμπτη 26/02/2026 και ώρα 14:30 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Σωτήρος, στην Αλάμπρα.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 14:00.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας όπως γίνουν εισφορές για το ΣΚΕ Αλάμπρας και το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου.