Πρωτοβουλία Λουκά Φουρλά: Η «Χρυσή Κορδέλα» φώτισε τις καρδιές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 25.02.2026 - 12:38
Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές που φιλοξενήθηκαν ποτέ στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πραγματοποιήθηκε έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Χρυσή Κορδέλα», αποτελούμενη από έργα που δημιούργησαν παιδιά της Παιδοογκολογικής Μονάδας του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Η έκθεση διοργανώθηκε από τον Ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Μικροί Ήρωες» και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Γονέων και Φίλων της Παιδοογκολογικής Μονάδας.

Μια δράση που γεννήθηκε μέσα από την αγάπη, τη δύναμη και τη ψυχή των παιδιών μας, έφθασε στην καρδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταφέροντας μαζί της μηνύματα ελπίδας, θάρρους και ζωής.

Η «Χρυσή Κορδέλα» πραγματοποιήθηκε εις μνήμην της Ίριδας Βιολάρη. 

Κατά την τελετή των εγκαινίων, ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς τόνισε ότι αυτά τα μικρά έργα τέχνης, δημιουργημένα από πολύ μικρά χεράκια, μεταφέρουν τα πιο δυνατά συναισθήματα.

«Αφηγούνται ιστορίες χωρίς λόγια. Μιλούν για δύναμη, για όνειρα και για την απίστευτη δύναμη που κρύβεται μέσα σε κάθε παιδί.

Για πρώτη φορά, οι φωνές αυτών των παιδιών ακούγονται στην καρδιά της Ευρώπης».

Όσοι στάθηκαν μπροστά στους πίνακες έβλεπαν γενναία πρόσωπα.

Έβλεπαν οικογένειες που αρνήθηκαν να λυγίσουν.

Έβλεπαν γιατρούς και νοσηλευτές που παλεύουν καθημερινά για κάθε παιδική ανάσα.

Έβλεπαν παιδιά που συνεχίζουν να δημιουργούν φως, ακόμη και όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με το σκοτάδι.

«Και το πιο σημαντικό, βλέπουμε παιδιά που συνεχίζουν να χαμογελούν, να ονειρεύονται και να δημιουργούν, ακόμη κι όταν αντιμετωπίζουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους.»

Για να προσθέσει ο κ. Φουρλάς, ότι κάποια από αυτά τα παιδιά που δημιούργησαν τα σχέδια, σήμερα δεν βρίσκονται πια μαζί μας.

«Αυτό που ξεκίνησε ως μια προσωπική εμπειρία μετατράπηκε σε συλλογική αποστολή.

Ας μην μείνει αυτή η έκθεση μια όμορφη στιγμή συγκίνησης.

Ας γίνει δέσμευση.

Ας γίνει ευθύνη.

Ας γίνει πράξη.

Γιατί ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές, το φως μπορεί να νικήσει.

Και το φως αυτό έλαμψε από τις καρδιές των παιδιών μας.»

Παρούσα στα εγκαίνια της έκθεσης, ήταν και η τέως Επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου, η οποία φανερά συγκινημένη ευχαρίστησε τον κ. Φουρλά για την πρωτοβουλία του, τονίζοντας ότι όταν βλέπει αυτά τα έργα τέχνης, βλέπει περισσότερα από χρώματα σε χαρτί, βλέπει φαντασία.

«Είναι η πρώτη φορά που εκπέμπεται τόσο φως στο Κοινοβούλιο. Να ξέρετε ότι μετά την καταιγίδα, πάντα βγαίνει το ουράνιο τόξο και τα χρώματα του ουράνιου τόξου αποτυπώνονται στα σχέδια των παιδιών.»

Απευθυνόμενη στους γονείς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «θα συνεχίσουμε να πολεμούμε μαζί με τον Λουκά αυτό που ξεκινήσαμε.  Να μαχόμαστε κατά του καρκίνου και να βοηθάμε τις οικογένειες.»

Στο Ευρωκοινοβούλιο παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό και η δασκάλα του Παιδοογκολογικού Τμήματος Ελένη Αναστασίου, ενώ η έκθεση θα πραγματοποιηθεί και στην Κύπρο.

Στη σημασία της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η αύξηση των συντάξεων.

