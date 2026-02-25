Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων

ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ 25.02.2026 - 06:31
«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, με τη νόσο να επηρεάζει ήδη χιλιάδες ζώα. Η ραγδαία διασπορά προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς αναμένεται να επηρεαστεί και η αγορά κρεάτων, αλλά και η ευρύτερη κτηνοτροφική παραγωγή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη σύσκεψη - Αυξήθηκε ο αριθμός των ζώων που επηρεάστηκαν

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, χαρακτήρισε την κατάσταση «μεγάλη κρίση».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αυξήσεων στις τιμές, απάντησε: «Είναι το τελευταίο που θα σκεφτούμε τώρα. Το θέμα είναι πόσο θα μας επηρεάσει και πόση ζημιά δισεκατομμυρίων θα πάθουμε. Είμαστε σε μια μεγάλη κρίση».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Δρ. Καραγιάννης για αφθώδη πυρετό - «Υπάρχουν ασυμπτωματικές αγελάδες» - «Υπήρξαν περιστατικά μετάδοσης στο παρελθόν στον άνθρωπο»

Αναφορικά με πιθανές ελλείψεις, σημείωσε πως «μιλούμε για μεγάλη υπόθεση. Θα συμπληρώσουμε τις ελλείψεις με εισαγωγές και λοιπά, δεν θα μείνει νηστικός ο κόσμος, αλλά το θέμα είναι πόση ζημιά θα πάθουμε σαν παραγωγή, σαν διάθεση, σαν παράγωγα που έχουμε όπως το χαλούμι, τα τυριά, οι εξαγωγές. Μιλούμε για ζημιά δισεκατομμυρίων, αν ο ιός επηρεάσει τα πάντα. Θα προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε».

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: «Υψηλή η πιθανότητα ο ιός να μεταφέρθηκε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές»

Όπως εξήγησε, το μέγεθος της επίδρασης θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την εξέλιξη της κατάστασης και το εύρος της διασποράς. «Θα επηρεαστεί οπωσδήποτε η αγορά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλεφθεί η ένταση της ζημιάς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο κλάδος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και να αποφευχθούν ελλείψεις. Ήδη, όπως είπε, έχει γίνει το πρώτο βήμα ώστε, κατόπιν εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να συνεχιστούν κανονικά οι σφαγές, με στόχο να μην παραλύσει η αγορά.

Καταληκτικά, σε σχέση με την κατανάλωση, ο κ. Λειβαδιώτης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πτώση στις πωλήσεις ενώ, όσον αφορά τις εισαγωγές, εξήγησε ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.

 

Τη διαβεβαίωση ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βουλευτικές εκλογές δεν επηρεάζουν τη δέσμευση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό, εκφράζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

