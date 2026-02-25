«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων

Μιλώντας στο ThemaOnline, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, χαρακτήρισε την κατάσταση «μεγάλη κρίση».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αυξήσεων στις τιμές, απάντησε: «Είναι το τελευταίο που θα σκεφτούμε τώρα. Το θέμα είναι πόσο θα μας επηρεάσει και πόση ζημιά δισεκατομμυρίων θα πάθουμε. Είμαστε σε μια μεγάλη κρίση».

Αναφορικά με πιθανές ελλείψεις, σημείωσε πως «μιλούμε για μεγάλη υπόθεση. Θα συμπληρώσουμε τις ελλείψεις με εισαγωγές και λοιπά, δεν θα μείνει νηστικός ο κόσμος, αλλά το θέμα είναι πόση ζημιά θα πάθουμε σαν παραγωγή, σαν διάθεση, σαν παράγωγα που έχουμε όπως το χαλούμι, τα τυριά, οι εξαγωγές. Μιλούμε για ζημιά δισεκατομμυρίων, αν ο ιός επηρεάσει τα πάντα. Θα προσπαθήσουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε».

Όπως εξήγησε, το μέγεθος της επίδρασης θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την εξέλιξη της κατάστασης και το εύρος της διασποράς. «Θα επηρεαστεί οπωσδήποτε η αγορά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλεφθεί η ένταση της ζημιάς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο κλάδος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία της αγοράς και να αποφευχθούν ελλείψεις. Ήδη, όπως είπε, έχει γίνει το πρώτο βήμα ώστε, κατόπιν εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να συνεχιστούν κανονικά οι σφαγές, με στόχο να μην παραλύσει η αγορά.

Καταληκτικά, σε σχέση με την κατανάλωση, ο κ. Λειβαδιώτης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί πτώση στις πωλήσεις ενώ, όσον αφορά τις εισαγωγές, εξήγησε ότι οι παραγγελίες από το εξωτερικό πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση.