Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές δεν επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

 25.02.2026 - 06:38
Τη διαβεβαίωση ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βουλευτικές εκλογές δεν επηρεάζουν τη δέσμευση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό, εκφράζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Σε δηλώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά την συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε αναφέρει ότι την προηγούμενη εβδομάδα αποτάθηκε γραπτώς στον Αντόνιο Γκουτέρες και ζήτησε όπως συναντηθεί μαζί του, εντός Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, στην επιστολή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει την ετοιμότητά του για συμμετοχή στην επόμενη άτυπη διευρυμένη συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη, με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Επιπλέον, ο Πρόεδρος τονίζει τη σημασία της διατήρησης του Κεκτημένου των διαπραγματεύσεων.

Ενημερώνει, επίσης, τον Γενικό Γραμματέα, αναφορικά με την υποβολή της πρότασης πέντε σημείων για επανεκκίνηση της διαδικασίας. Μεταξύ αυτών, είναι η κατάθεση εγγράφου από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με τις συγκλίσεις μέχρι το Κραν Μοντανά, η σύγκληση της επόμενης άτυπης διευρυμένης διάσκεψης, η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων και η συμφωνία για το άνοιγμα τεσσάρων σημείων διέλευσης.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

