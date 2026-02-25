Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε πλήρη κινητοποίηση οι αρχές μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

 25.02.2026 - 06:35
Σε πλήρη κινητοποίηση οι αρχές μετά την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

Σε πλήρη κινητοποίηση έχουν τεθεί οι αρμόδιες αρχές μετά την ραγδαία εξάπλωση του αφθώδους πυρετού στην Επαρχία Λάρνακας.

Την ενεργοποίηση ειδικού εθνικού σχεδίου και την λειτουργία Κέντρου Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως, ανακοίνωσε το Υπουργείο Γεωργίας.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί κρούσματα σε έντεκα κτηνοτροφικές μονάδες στις περιοχές Τρούλλων, Ορόκλινης, Λειβαδιών και Αραδίππου, με περίπου δεκατέσσερις χιλιάδες ζώα - βοοειδή και αιγοπρόβατα - να επηρεάζονται. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία θανάτωσης και ταφής τους.

Στις επηρεαζόμενες περιοχές έχουν εγκατασταθεί συστήματα απολύμανσης και εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιο-ασφάλειας, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ενεργούν στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων για τη διαχείριση μεταδοτικών ζωονόσων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι έρευνες της αστυνομίας. Ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρων Βύρωνος, ανέφερε ότι λαμβάνονται μαρτυρίες και εξετάζεται το ενδεχόμενο ποινικών ή πειθαρχικών αδικημάτων, ή και εγκληματικής αμέλειας, όσον αφορά την πιθανότητα μη έγκαιρης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών για τα κρούσματα αφθώδους πυρετού.

Παράλληλα, διερευνάται και το ενδεχόμενο μετακίνηση ζώων ή ζωοτροφών από τα κατεχόμενα.

Πηγή: Ραδιόφωνο ΡΙΚ

Τη διαβεβαίωση ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βουλευτικές εκλογές δεν επηρεάζουν τη δέσμευση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό, εκφράζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

