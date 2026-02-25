Themasports lifenewscy
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε επτά πρόσωπα – Πλαστοπροσωπία, παράνομη κατοχή όπλου και παράνομη διαμονή

 25.02.2026 - 06:52
Μπαράζ συλλήψεων: Χειροπέδες σε επτά πρόσωπα – Πλαστοπροσωπία, παράνομη κατοχή όπλου και παράνομη διαμονή

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για αδικήματα όπως, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, πλαστοπροσωπίας κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 294 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 18 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 3 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 125 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 5 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν 49 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 4 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές δεν επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές δεν επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

Τη διαβεβαίωση ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βουλευτικές εκλογές δεν επηρεάζουν τη δέσμευση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό, εκφράζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

