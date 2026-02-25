Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤέμπη: Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι μετά από αίτημα της οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι μετά από αίτημα της οικογένειας

 25.02.2026 - 07:26
Τέμπη: Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι μετά από αίτημα της οικογένειας

Στην αναβολή της προγραμματισμένης εκταφής του Ντένι Ρούτσι, που είχε οριστεί για τις 10 το πρωί της Τετάρτης (25/2), προχώρησε η οικογένεια του, όπως ανακοίνωσε ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, στο περιθώριο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο
Το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών. Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στη σύγκρουση των δύο τρένων.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στο περιθώριο της εκδήλωσης, ανέφερε: «Είμαι ο Πάνος Ρούτσι και τρία χρόνια παλεύω να βρω την αλήθεια για το παιδί μου».

Όπως γνωστοποίησε, η προγραμματισμένη εκταφή του γιου του, που είχε οριστεί για τις 10 το πρωί της Τετάρτης, αναβλήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της οικογένειας Ρούτσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εισαγγελική παραγγελία για την εκταφή εκδόθηκε στις 6 το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, «ώστε να μην μπορούσε να κάνουμε τίποτα». Όπως τόνισε, χάρη στις ενέργειες της δικηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η εκταφή τελικώς αναβλήθηκε.

Αιτήματα για εργαστηριακές εξετάσεις
Ο κ. Ρούτσι υπογράμμισε ότι δεν επιτρέπεται στους συγγενείς των θυμάτων να προχωρήσουν σε όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που επιθυμούν, προκειμένου –όπως ανέφερε– να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

«Η απεργία μου ήταν για το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ για να πουν ναι για όλες τις εξετάσεις και τώρα λένε οκ αλλά όχι για όλες, δίνουν μόνο για αλκοτέστ και ναρκωτικά, αυτές που κάνουν σε οδηγούς», σημείωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι, μετά την παρέλευση της τριετίας από την ταφή, μπορούν να προχωρήσουν στις εξετάσεις που οι ίδιοι επιθυμούν.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου για τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. «Πρέπει να παραμένουμε όλοι μαζί, όπως ήμασταν στο Σύνταγμα», ανέφερε, ζητώντας από τον κόσμο «να είναι δίπλα μας».

«Έχω υποσχεθεί στο παιδί μου πως όσο ζω θα παλέψω», κατέληξε ο κ. Ρούτσι.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο σκαμνί: Υπό 6ημερη κράτηση 17χρονος και 18χρονος για κλοπή 72.950€ και κυνηγετικά όπλα
Νέα λειτουργία-κλειδί στο Γενικό Σύστημα Υγείας: Πώς θα εμφανίζεται η ομάδα αίματος σου με ένα κλικ
Θρήνος για τον θάνατο του Πάτερ Θεόδωρου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Βίντεο που συγκλονίζει: Οικογένεια στη Κύπρο με τέσσερα παιδιά ζει σε άθλιες συνθήκες – Εικόνες που αηδιάζουν
Προσοχή: Παριστάνουν ψευδώς εταιρεία που προσφέρει θέσεις εργασίας - Πώς προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες - Δείτε σχετικό δείγμα
VIDEO: Πρώτη αντίδραση από τον Φειδία - Θα κατεβάσει τελικά το Agora; - «Θα τα πούμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια...»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τραμπ στην Κατάσταση της Ένωσης: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν, το νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

 25.02.2026 - 07:11
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές δεν επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές δεν επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

Τη διαβεβαίωση ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βουλευτικές εκλογές δεν επηρεάζουν τη δέσμευση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό, εκφράζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές δεν επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές δεν επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

  •  25.02.2026 - 06:38
Κυπριακό: Από τα ΜΟΕ στο blame game - Ούτε στον αφθώδη πυρετό κοινή γραμμή

Κυπριακό: Από τα ΜΟΕ στο blame game - Ούτε στον αφθώδη πυρετό κοινή γραμμή

  •  25.02.2026 - 06:30
«Έπεσαν» πυροβολισμοί σε οικία: Έτσι προέκυψαν – Τραυματίστηκε 25χρονη, συνελήφθη ο 26χρονος σύντροφός της

«Έπεσαν» πυροβολισμοί σε οικία: Έτσι προέκυψαν – Τραυματίστηκε 25χρονη, συνελήφθη ο 26χρονος σύντροφός της

  •  25.02.2026 - 06:28
Τραμπ στην Κατάσταση της Ένωσης: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν, το νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

Τραμπ στην Κατάσταση της Ένωσης: «Δεν θα επιτρέψω ποτέ στο Ιράν, το νούμερο ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, να αποκτήσει πυρηνικό όπλο»

  •  25.02.2026 - 07:11
Μάχη για μια θέση στα Αθλητικά Γυμνάσια: Οι επιδόσεις που απαιτούνται και πόσες θέσεις ανοίγουν φέτος

Μάχη για μια θέση στα Αθλητικά Γυμνάσια: Οι επιδόσεις που απαιτούνται και πόσες θέσεις ανοίγουν φέτος

  •  25.02.2026 - 06:33
«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων

«Μεγάλη κρίση» ο αφθώδης πυρετός: Θα μείνουμε χωρίς κρέας; - Βλέπουν... απώλειες δισεκατομμυρίων

  •  25.02.2026 - 06:31
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

  •  25.02.2026 - 07:05
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Δεν αποκλείεται χιόνι στο «καιρικό μενού» - Δείτε αναλυτικά

Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Δεν αποκλείεται χιόνι στο «καιρικό μενού» - Δείτε αναλυτικά

  •  25.02.2026 - 06:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα