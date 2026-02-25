Τέμπη: Αναβλήθηκε η εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι μετά από αίτημα της οικογένειας

Εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο

Το απόγευμα της Τρίτης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών. Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος έχασε τον γιο του στη σύγκρουση των δύο τρένων.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στο περιθώριο της εκδήλωσης, ανέφερε: «Είμαι ο Πάνος Ρούτσι και τρία χρόνια παλεύω να βρω την αλήθεια για το παιδί μου».

Όπως γνωστοποίησε, η προγραμματισμένη εκταφή του γιου του, που είχε οριστεί για τις 10 το πρωί της Τετάρτης, αναβλήθηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της οικογένειας Ρούτσι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η εισαγγελική παραγγελία για την εκταφή εκδόθηκε στις 6 το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής, «ώστε να μην μπορούσε να κάνουμε τίποτα». Όπως τόνισε, χάρη στις ενέργειες της δικηγόρου του, Ζωής Κωνσταντοπούλου, η εκταφή τελικώς αναβλήθηκε.

Αιτήματα για εργαστηριακές εξετάσεις

Ο κ. Ρούτσι υπογράμμισε ότι δεν επιτρέπεται στους συγγενείς των θυμάτων να προχωρήσουν σε όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που επιθυμούν, προκειμένου –όπως ανέφερε– να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

«Η απεργία μου ήταν για το αυτονόητο, να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ για να πουν ναι για όλες τις εξετάσεις και τώρα λένε οκ αλλά όχι για όλες, δίνουν μόνο για αλκοτέστ και ναρκωτικά, αυτές που κάνουν σε οδηγούς», σημείωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι, μετά την παρέλευση της τριετίας από την ταφή, μπορούν να προχωρήσουν στις εξετάσεις που οι ίδιοι επιθυμούν.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις συγκεντρώσεις της 28ης Φεβρουαρίου για τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών. «Πρέπει να παραμένουμε όλοι μαζί, όπως ήμασταν στο Σύνταγμα», ανέφερε, ζητώντας από τον κόσμο «να είναι δίπλα μας».

«Έχω υποσχεθεί στο παιδί μου πως όσο ζω θα παλέψω», κατέληξε ο κ. Ρούτσι.

Πηγή: protothema.gr