Μάχη για μια θέση στα Αθλητικά Γυμνάσια: Οι επιδόσεις που απαιτούνται και πόσες θέσεις ανοίγουν φέτος

Για τη σχολική χρονιά 2026–2027 προβλέπονται περίπου 160 θέσεις για την Α'Τάξη, δίνοντας την ευκαιρία σε ταλαντούχους μαθητές και μαθήτριες από όλες τις επαρχίες να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα που στηρίζει συστηματικά την προσπάθεια, την πειθαρχία και την αριστεία.

Η διαδικασία επιλογής γίνεται με συγκεκριμένα αθλητικά και εκπαιδευτικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι θέσεις κατανέμονται δίκαια και με βάση τις επιδόσεις των υποψηφίων, ενώ παράλληλα παραμένουν διαθέσιμες θέσεις για παιδιά που ενδεχομένως θα διακριθούν τα επόμενα χρόνια ή λόγω τραυματισμού δεν είχαν διακρίσεις κατά τη χρονιά αξιολόγησης.

Τα Αθλητικά Σχολεία λειτουργούν ως Αθλητικά Τμήματα σε επιλεγμένα Γυμνάσια και Λύκεια, ένα σε κάθε επαρχία, με βασική επιδίωξη τη στήριξη μαθητών που διακρίνονται στον αθλητισμό, τη σωστή προετοιμασία τους για τον αγωνιστικό χώρο και την προώθηση της αθλητικής παιδείας, της δημιουργικότητας και της αριστείας. Μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα παρέχεται πολύπλευρη υποστήριξη στους μαθητές-αθλητές, τόσο σε προπονητικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην καλλιέργεια του «ευ αγωνίζεσθαι».

Το πρόγραμμα των Αθλητικών Γυμνασίων ακολουθεί κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα της Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ οι μαθητές προπονούνται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 07:30 μέχρι τις 09:00 σε εξειδικευμένους αθλητικούς χώρους. Παράλληλα, παρέχονται εργομετρικές εξετάσεις από το Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Κύπρου, καθώς και ψυχολογική υποστήριξη όπου κρίνεται απαραίτητο.

Για την καλύτερη ισορροπία σχολικών και προπονητικών υποχρεώσεων προβλέπονται συγκεκριμένες απαλλαγές μαθημάτων ανά τάξη, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των μαθητών στο αθλητικό πρόγραμμα χωρίς να επηρεάζεται η σχολική τους πορεία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά όπως:

Α. Ατομικά Αθλήματα

Πρωτότυπη Βεβαίωση της αντίστοιχης Παγκύπριας Ομοσπονδίας του αθλήματος με την οποία να πιστοποιούνται τα εξής:

Ημερομηνία επίτευξης της διάκρισης

Αγώνας και κατηγορία στην οποία επιτεύχθηκε

Επίδοση στο αγώνισμα που έχει επιτευχθεί η διάκριση

Αριθμός συμμετεχόντων/συμμετεχουσών

Αντίγραφο δελτίου προόδου Α΄ τετραμήνου για μαθητές/μαθήτριες Β΄ και Γ΄ τάξης

Β. Ομαδικά Αθλήματα

Βεβαίωση ομάδας στην οποία αγωνίζονται

Βεβαίωση της Ομοσπονδίας για επίσημες συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα

Αντίγραφο δελτίου προόδου Α΄ τετραμήνου για μαθητές/μαθήτριες Β΄ και Γ΄ τάξης

Αυτά είναι τα κριτήρια

Α. Γενικά αθλητικά κριτήρια

Αγωνιστική δραστηριότητα σε Ολυμπιακό Άθλημα/Αγώνισμα που καλλιεργείται από τις αναγνωρισμένες Ομοσπονδίες και περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των προηγούμενων και επόμενων Ολυμπιακών Αγώνων.

Αγωνιστική δραστηριότητα σε αθλητικά σωματεία ή ομίλους που υπάγονται στις Αθλητικές Ομοσπονδίες (πιστοποίηση από επίσημο Σωματείο/Ομοσπονδία).

Τα αθλητικά κριτήρια πρέπει να έχουν επιτευχθεί μόνο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αθλητικής χρονιάς. Σε περίπτωση μη ύπαρξης μετρήσιμων αθλητικών κριτηρίων για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. πανδημία), το ΥΠΑΝ καθορίζει τον τρόπο εισδοχής.

Ατομικά αθλήματα

Κατάκτηση 1ης, 2ης ή 3ης παγκύπριας θέσης (ανάλογα με το άθλημα και σύμφωνα με τα ειδικά κριτήρια του κεφαλαίου Β’).

Για αθλήματα όπου διοργανώνονται πρωταθλήματα πέραν του Εθνικού, λαμβάνεται υπόψη μόνο η θέση κατάταξης στο Εθνικό Πρωτάθλημα.

Όταν οι συμμετοχές στο άθλημα είναι λιγότερες από έξι (6), δικαίωμα εισδοχής έχει μόνο ο/η 1ος/1η.

Μαθητές/μαθήτριες γεννηθέντες το 2013 που εξασφάλισαν τα κριτήρια εισδοχής το 2025 και δεν είχαν δικαίωμα φοίτησης στην Α΄ τάξη το 2025-2026, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για το 2026-2027.

Ομαδικά αθλήματα

Στα ομαδικά αθλήματα, η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δοκιμασία αξιολόγησης τεχνικών δεξιοτήτων, η οποία πραγματοποιείται σε κάθε επαρχία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Η αξιολόγηση διενεργείται από επιτροπές που αποτελούνται από:

Τρεις (3) εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής

Παρατηρητές: ΕΜΕ Φυσικής Αγωγής, Συντονιστή/Συντονίστρια Αθλητικών Σχολείων ΥΠΑΝ, Υπεύθυνο/η Αθλητικού Γυμνασίου.

Για την επιτυχή εισδοχή απαιτείται ελάχιστη βαθμολογία:



80% για μαθητές/μαθήτριες γεννηθέντες το 2014

85% για μαθητές/μαθήτριες γεννηθέντες το 2013 και 2012

Κατανομή θέσεων

Η εισδοχή πραγματοποιείται με βάση τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων ανά άθλημα, που καθορίζεται από:

το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε επαρχίας

τους διαθέσιμους προπονητικούς χώρους

τους διαθέσιμους προπονητές

Για τα ατομικά αθλήματα: 60% των θέσεων παγκύπρια

Για τα ομαδικά αθλήματα: 40% των θέσεων παγκύπρια

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά άθλημα:

Ποδόσφαιρο: 16

Καλαθοσφαίριση: 12

Πετοσφαίριση: 12

Χειροσφαίριση: 10

Υδατοσφαίριση: 10

Ειδικά αθλητικά κριτήρια ανά άθλημα

Κολύμβηση

Για την Α΄ τάξη:

1η, 2η ή 3η θέση στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μικρών Κατηγοριών

Ελάχιστη επίδοση 325 Fina Points για κορίτσια και 275 για αγόρια

Αθλητής/αθλήτρια που καταλαμβάνει 4η θέση μπορεί να διεκδικήσει θέση με 375 Fina Points για κορίτσια και 325 για αγόρια

Για Β΄ και Γ΄ τάξη:

1η, 2η ή 3η θέση σε παγκύπρια πρωταθλήματα

Ελάχιστη επίδοση 375 Fina Points για κορίτσια και 350 για αγόρια

4η θέση με 425 Fina Points για κορίτσια και 400 για αγόρια

Σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων, προτεραιότητα δίνεται στις υψηλότερες επιδόσεις Fina Points.

Εκτός από τα αθλητικά κριτήρια που προαναφέρθηκαν, για εισαγωγή στη Β΄ και Γ΄ τάξη Αθλητικού Γυμνασίου, οι ενδιαφερόμενοιθα πρέπει να έχουν Γενική βαθμολογία 15/20 και Διαγωγή με το χαρακτηρισμό «Κοσμιοτάτη».