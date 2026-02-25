Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Δεν αποκλείεται χιόνι στο «καιρικό μενού» - Δείτε αναλυτικά
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Δεν αποκλείεται χιόνι στο «καιρικό μενού» - Δείτε αναλυτικά

 25.02.2026 - 06:40
Θα μας «πάρει» ο άνεμος: Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία –  Δεν αποκλείεται χιόνι στο «καιρικό μενού» - Δείτε αναλυτικά

Χαμηλή πίεση σταδιακά επηρεάζει την περιοχή, ενώ ψυχρή αέρια μάζα αναμένεται από αύριο.

Σήμερα, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, με τοπικά αυξημένες νεφώσεις σε δυτικές περιοχές. Σταδιακά, θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και τοπικά κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και αργότερα στα προσήνεμα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και αργότερα τοπικά ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε αναμένονται σταδιακά τοπικές βροχές και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, με τα φαινόμενα μέχρι το πρωί να εξασθενούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και σε υπήνεμες περιοχές μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να στραφούν αργότερα σε δυτικούς ως βορειοδυτικούς, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Πέμπτη, την Παρασκευή και το Σάββατο, περίοδοι με κυρίως αίθριο καιρό θα εναλλάσσονται με αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα μεμονωμένης βροχής και ασθενών κατά διαστήματα χιονοπτώσεων σε ορεινές περιοχές. Η περιοχή θα επηρεάζεται από σχετικά ψυχρό βόρειο ρεύμα αέρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση μέχρι την Παρασκευή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το Σάββατο αναμένεται μικρή άνοδος.

Πηγή; ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές δεν επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Προεδρία και οι εκλογές δεν επηρεάζουν τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό

Τη διαβεβαίωση ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βουλευτικές εκλογές δεν επηρεάζουν τη δέσμευση για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και πρόοδο στο Κυπριακό, εκφράζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

