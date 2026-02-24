Η Τουρκία φέρνει το Κυπριακό στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

Στην παρέμβασή του, ο Τούρκος αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι Τουρκοκύπριοι στερήθηκαν «εγγενών δικαιωμάτων» το 1963, μετά από αυτό που χαρακτήρισε ως «σφετερισμό» του συνεταιρικού κράτους του 1960 από την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ανέφερε ακόμη ότι, κατά την τουρκική θέση, οι Τουρκοκύπριοι αποκλείστηκαν από τις κρατικές δομές και τους θεσμούς μετά την κατάρρευση της συνταγματικής τάξης, γεγονός που, όπως είπε, είχε μακροχρόνιες πολιτικές και ανθρωπιστικές συνέπειες.

Ο Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι έκανε λόγο για «συστηματική αδικία», η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, επιδεινώθηκε από «απάνθρωπα εμπάργκο» και «άδικη απομόνωση» σε βάρος των Τουρκοκυπρίων, προσθέτοντας ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να τερματιστεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να επαναβεβαιώσει τα εγγενή δικαιώματα του ‘τουρκοκυπριακού λαού’, δηλαδή την κυρίαρχη ισότητα και το ίσο διεθνές καθεστώς του», δήλωσε.