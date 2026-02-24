Νέα λειτουργία-κλειδί στο Γενικό Σύστημα Υγείας: Πώς θα εμφανίζεται η ομάδα αίματος σου με ένα κλικ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καταχώρηση της ομάδας αίματος θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τους Προσωπικούς Ιατρούς μέσω νέας ενότητας με τίτλο «Ομάδα Αίματος», η οποία έχει προστεθεί στο Ιατρικό Προφίλ των δικαιούχων. Στόχος της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της πληρότητας και της ακρίβειας των ιατρικών δεδομένων των δικαιούχων.

Παράλληλα σημειώνεται ότι, οι υπόλοιποι πάροχοι υγείας που έχουν πρόσβαση στο Ιατρικό Προφίλ των δικαιούχων, καθώς και οι ίδιοι οι δικαιούχοι, θα μπορούν να βλέπουν την καταχωρημένη ομάδα αίματος, χωρίς όμως δυνατότητα εισαγωγής ή τροποποίησης στοιχείων.

Η πρόσβαση στην ενότητα «Ομάδα Αίματος» για τους δικαιούχους είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy). Οι δικαιούχοι, αφού εισέλθουν στην «Πύλη Δικαιούχων», θα επιλέγουν την κατηγορία «Αρχείο Δικαιούχου», στη συνέχεια «Ιατρικό Προφίλ» και έπειτα το πεδίο «Ομάδα Αίματος», όπου θα εμφανίζονται η ημερομηνία καταχώρησης, η δηλωθείσα ομάδα αίματος, καθώς και ο Προσωπικός Ιατρός που προχώρησε στην εισαγωγή των στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι για την πρόσβαση στη σχετική λειτουργία απαιτείται οι δικαιούχοι να διαθέτουν λογαριασμό στην Πύλη Δικαιούχων και να έχουν συνδέσει το Αρχείο Δικαιούχου τους. Για περαιτέρω οδηγίες ή διευκρινίσεις, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο 17000.