Αφθώδης πυρετός: Αρνητικά τα νέα δείγματα - Σε επιφυλακή οι Αρχές, καθ’ οδόν τα εμβόλια

Όπως ανέφερε η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός, τα δείγματα που έχουν αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο επέστρεψαν αρνητικά, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την πορεία διαχείρισης της κατάστασης.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στα Λιβάδια, έχει ολοκληρωθεί η θανάτωση των αγελάδων της συγκεκριμένης μονάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, με στόχο τον περιορισμό οποιασδήποτε περαιτέρω διασποράς.

Παράλληλα, έχει ετοιμαστεί ειδική πρόταση διαχείρισης της κατάστασης, ενώ αναμένεται η κάθοδος εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμουν στις αξιολογήσεις και στα επόμενα βήματα.

Η κ. Γεωργιάδου γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ενεργοποιηθεί το Συντονιστικό Κέντρο «Ζήνων» για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, έχει αποφασιστεί απαγόρευση του κυνηγιού, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, τα εμβόλια αναμένονται εντός της εβδομάδας, ενισχύοντας περαιτέρω την προσπάθεια θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καλώντας τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες βιοασφάλειας.