Αφθώδης πυρετός: Αρνητικά τα νέα δείγματα - Σε επιφυλακή οι Αρχές, καθ' οδόν τα εμβόλια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Αρνητικά τα νέα δείγματα - Σε επιφυλακή οι Αρχές, καθ’ οδόν τα εμβόλια

 24.02.2026 - 16:50
Αφθώδης πυρετός: Αρνητικά τα νέα δείγματα - Σε επιφυλακή οι Αρχές, καθ’ οδόν τα εμβόλια

Η Εκπρόσωπος Τύπου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Σωτηρία Γεωργιάδου, προχώρησε σε επίσημες δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω από τον αφθώδη πυρετό, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχουν νέα κρούσματα.

Όπως ανέφερε η Ανώτερη Κτηνιατρικός Λειτουργός, τα δείγματα που έχουν αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο επέστρεψαν αρνητικά, γεγονός που κρίνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για την πορεία διαχείρισης της κατάστασης.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στα Λιβάδια, έχει ολοκληρωθεί η θανάτωση των αγελάδων της συγκεκριμένης μονάδας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, με στόχο τον περιορισμό οποιασδήποτε περαιτέρω διασποράς.

Παράλληλα, έχει ετοιμαστεί ειδική πρόταση διαχείρισης της κατάστασης, ενώ αναμένεται η κάθοδος εμπειρογνωμόνων που θα συνδράμουν στις αξιολογήσεις και στα επόμενα βήματα.

Η κ. Γεωργιάδου γνωστοποίησε επίσης ότι έχει ενεργοποιηθεί το Συντονιστικό Κέντρο «Ζήνων» για την ανταλλαγή πληροφοριών και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, έχει αποφασιστεί απαγόρευση του κυνηγιού, ενώ, όπως ανακοινώθηκε, τα εμβόλια αναμένονται εντός της εβδομάδας, ενισχύοντας περαιτέρω την προσπάθεια θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καλώντας τους κτηνοτρόφους να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες βιοασφάλειας.

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν. Και ίσως αυτό να είναι το πιο «ειλικρινές» στοιχείο της όλης διαδικασίας: δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο για να ανακοινωθεί.

