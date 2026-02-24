Themasports lifenewscy
Σφραγίζονται κτηνοτροφικές περιοχές στον Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού: Δεξαμενές στις εισόδους και μπλόκα πρόσβασης λόγω αφθώδους πυρετού

 24.02.2026 - 17:56
Σφραγίζονται κτηνοτροφικές περιοχές στον Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού: Δεξαμενές στις εισόδους και μπλόκα πρόσβασης λόγω αφθώδους πυρετού

Συγκεκριμένα μέτρα, που αφορούν τοποθέτηση δεξαμενών εισόδου-εξόδου και κλείσιμο σημείων πρόσβασης στις κτηνοτροφικές περιοχές των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δρομολαξιάς – Μενεού, Κιτίου και Τερσεφάνου, έλαβε ο Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού αναφέρει ότι «κατόπιν γραπτών οδηγιών από το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης και περιορισμού της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, έχουν καταγραφεί και εφαρμόζονται λεπτομερώς, μέτρα στις κτηνοτροφικές περιοχές όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου».

Συγκεκριμένα «στην κτηνοτροφική περιοχή Α του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρομολαξιάς- Μενεού τοποθετήθηκαν δύο δεξαμενές εισόδου-εξόδου ενώ έκλεισαν τέσσερα σημεία πρόσβασης από και προς την κτηνοτροφική περιοχή. Επίσης στην κτηνοτροφική περιοχή Β τοποθετήθηκε μία δεξαμενή εισόδου-εξόδου και έκλεισαν τέσσερα σημεία πρόσβασης από και προς την κτηνοτροφική περιοχή».

Ακόμα «στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κιτίου στην κτηνοτροφική περιοχή Σοφτάδες τοποθετήθηκαν δύο δεξαμενές εισόδου-εξόδου και έκλεισαν δύο σημεία πρόσβασης από και προς την κτηνοτροφική περιοχή».

Επίσης «στην κτηνοτροφική περιοχή Τερσεφάνου τοποθετήθηκε μία δεξαμενή εισόδου-εξόδου και έκλεισαν τρία σημεία πρόσβασης από και προς την κτηνοτροφική περιοχή».

Επιπλέον «ο Δήμος Δρομολαξιάς – Μενεού προχωρεί, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια Τμήματα και Υπηρεσίες σε διευθετήσεις που θα διευκολύνουν την διακίνηση στις συγκεκριμένες περιοχές, όπου αυτό επιτρέπεται. Ο Δήμος βρίσκεται σε πλήρη επικοινωνία και συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας και με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υλοποιώντας κάθε οδηγία που ζητείται στο πλαίσιο της διαχείρισης της κατάστασης».

Ο Δήμος «καλεί το κοινό να συμμορφώνεται αυστηρά με τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ακόμα πως «για οποιαδήποτε υποστήριξη, καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί με τον επιθεωρητή του Δήμου Δρομολαξιάς – Μενεού στο τηλέφωνο 90 99 740788».

Κυπριακό: Διάλογος για τον διάλογο

Κυπριακό: Διάλογος για τον διάλογο

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν. Και ίσως αυτό να είναι το πιο «ειλικρινές» στοιχείο της όλης διαδικασίας: δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο για να ανακοινωθεί.

