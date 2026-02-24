Themasports lifenewscy
ΔΙΕΘΝΗ

Βουνό κατέρρευσε «κρυφά» στη Γροιλανδία: Γιατί η Γη ηχούσε σαν «καμπάνα» για 9 συνεχόμενες ημέρες

 24.02.2026 - 17:30
Για εννέα ολόκληρες ημέρες, η Γη δονούνταν με έναν ρυθμικό παλμό που επαναλαμβανόταν κάθε ενάμιση περίπου λεπτό. Τα σεισμολογικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο κατέγραφαν το ίδιο ανεξήγητο σήμα, ένα σταθερό «χτύπημα» που δεν ταίριαζε με κανένα γνωστό σεισμό.

Το φαινόμενο προκάλεσε έντονη ανησυχία στην επιστημονική κοινότητα, καθώς τίποτα δεν έδειχνε μια κλασική τεκτονική περίπτωση.

Το μυστήριο έμοιαζε σχεδόν απόκοσμο, μέχρι που τα δεδομένα άρχισαν να συγκλίνουν σε μια απρόσμενη εξήγηση, κρυμμένη στα παγωμένα νερά της Γροιλανδίας.

Το «μεγα-τσουνάμι» και ο παράξενος κυματισμός

Στον απομονωμένο φιόρδ Dickson, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού, μια τεράστια κατολίσθηση κατέρρευσε από απόκρημνη πλαγιά και έπεσε με ορμή στα παγωμένα νερά. Η σύγκρουση προκάλεσε ένα γιγαντιαίο κύμα, ένα είδος «μεγα-τσουνάμι», που εκτινάχθηκε σε ύψος εκατοντάδων μέτρων μέσα στο στενό πέρασμα του φιόρδ. Όμως η ιστορία δεν τελείωσε εκεί...

Η ιδιαίτερη γεωμορφολογία της περιοχής λειτούργησε σαν φυσικό δοχείο, παγιδεύοντας την ενέργεια του νερού σε μία ημίκλειστη λεκάνη, δημιουργώντας ένα παλινδρομικό κυματισμό.

Αυτός ο «εγκλωβισμένος» κυματισμός ήταν που «χτυπούσε» ρυθμικά τη Γη.

Κάθε μετατόπιση τεράστιων μαζών νερού παρήγαγε ένα ασθενές αλλά σταθερό σεισμικό σήμα, αρκετά ισχυρό ώστε να καταγράφεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Και επειδή το νερό συνέχισε να ταλαντώνεται για μέρες, το σήμα δεν έσβηνε, δημιουργώντας ένα από τα πιο παράξενα γεωφυσικά επεισόδια των τελευταίων ετών.

Η συμβολή του δορυφόρου SWOT της NASA

Η οριστική απάντηση ήρθε χάρη σε δορυφορικές παρατηρήσεις υψηλής ακρίβειας. Ο δορυφόρος SWOT της NASA κατέγραψε λεπτές μεταβολές στο ύψος της επιφάνειας του νερού, επιτρέποντας στους ερευνητές να «δουν» το κύμα να ταλαντώνεται μέσα στο φιόρδ ακόμη και ημέρες μετά την αρχική κατολίσθηση.

Τα δεδομένα αυτά επιβεβαίωσαν ότι το φαινομενικά μυστηριώδες παγκόσμιο σήμα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η αντήχηση ενός τεράστιου κύματος παγιδευμένου σε έναν αρκτικό κόλπο.

«Αυτή η μελέτη δείχνει πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την επόμενη γενιά τεχνολογιών δορυφορικής παρατήρησης της Γης για να μελετήσουμε αυτές τις διαδικασίες», δήλωσε ο ερευνητής Dickson Monahan σε δελτίο τύπου.

«Η ανάλυση του SWOT αλλάζει τα δεδομένα για τη μελέτη των ωκεάνιων διεργασιών σε περιοχές όπως τα φιόρδ, στις οποίες οι παλαιότεροι δορυφόροι δυσκολεύονταν να δουν».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

 

