«Είδαν τον Ιησού» στα σύννεφα; Αναστάτωση με μορφή στον κυπριακό ουρανό - Δείτε φωτογραφία

ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ
Επιδίωξα αυτή τη συνάντηση για να δούμε τα δεδομένα δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πριν την συνάντηση με Έρχιουρμαν.
Κάποιοι έκαναν λόγο ακόμη και για «εμφάνιση του Ιησού Χριστού», καθώς η σκιά θυμίζει μορφή με φωτοστέφανο.
Σημειώνεται ότι το φαινόμενο ονομάζεται Brocken spectre (Φάσμα του Μπρόκεν) και πρόκειται για οπτικό φαινόμενο που παρατηρείται όταν η σκιά ενός παρατηρητή προβάλλεται πάνω σε σύννεφα ή ομίχλη, τα οποία βρίσκονται χαμηλότερα από το σημείο όπου στέκεται. Η σκιά συχνά περιβάλλεται από ένα φωτεινό φωτοστέφανο ή δακτυλίους με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, γνωστούς ως «δόξα» (glory), γεγονός που ενισχύει την εντύπωση μιας υπερφυσικής παρουσίας.
