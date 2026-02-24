Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Είδαν τον Ιησού» στα σύννεφα; Αναστάτωση με μορφή στον κυπριακό ουρανό - Δείτε φωτογραφία

 24.02.2026 - 12:10
«Είδαν τον Ιησού» στα σύννεφα; Αναστάτωση με μορφή στον κυπριακό ουρανό - Δείτε φωτογραφία

Αναστάτωση και έντονες συζητήσεις προκάλεσε εικόνα που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία διακρίνεται ανθρώπινη μορφή να σχηματίζεται μέσα στα σύννεφα στον κυπριακό ουρανό.

Κάποιοι έκαναν λόγο ακόμη και για «εμφάνιση του Ιησού Χριστού», καθώς η σκιά θυμίζει μορφή με φωτοστέφανο.

Σημειώνεται ότι το φαινόμενο ονομάζεται Brocken spectre (Φάσμα του Μπρόκεν) και πρόκειται για οπτικό φαινόμενο που παρατηρείται όταν η σκιά ενός παρατηρητή προβάλλεται πάνω σε σύννεφα ή ομίχλη, τα οποία βρίσκονται χαμηλότερα από το σημείο όπου στέκεται. Η σκιά συχνά περιβάλλεται από ένα φωτεινό φωτοστέφανο ή δακτυλίους με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, γνωστούς ως «δόξα» (glory), γεγονός που ενισχύει την εντύπωση μιας υπερφυσικής παρουσίας.

Δείτε φωτογρασφία που αναρτήθηκε στην ομάδα «Καιρόφιλοι Κύπρου»:

Μπορεί να είναι εικόνα ομίχλη

