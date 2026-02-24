«Είδαν τον Ιησού» στα σύννεφα; Αναστάτωση με μορφή στον κυπριακό ουρανό - Δείτε φωτογραφία

Κάποιοι έκαναν λόγο ακόμη και για «εμφάνιση του Ιησού Χριστού», καθώς η σκιά θυμίζει μορφή με φωτοστέφανο.

Σημειώνεται ότι το φαινόμενο ονομάζεται Brocken spectre (Φάσμα του Μπρόκεν) και πρόκειται για οπτικό φαινόμενο που παρατηρείται όταν η σκιά ενός παρατηρητή προβάλλεται πάνω σε σύννεφα ή ομίχλη, τα οποία βρίσκονται χαμηλότερα από το σημείο όπου στέκεται. Η σκιά συχνά περιβάλλεται από ένα φωτεινό φωτοστέφανο ή δακτυλίους με τα χρώματα του ουράνιου τόξου, γνωστούς ως «δόξα» (glory), γεγονός που ενισχύει την εντύπωση μιας υπερφυσικής παρουσίας.

