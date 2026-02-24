Σύνδεσμος Τυροκόμων: «Καμπανάκι» για τον αφθώδη πυρετό – Ζητούν παρέμβαση Αστυνομίας για τη διακίνηση ζωοτροφών

Ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου, με επείγουσα ανακοίνωσή του, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία, τις εξαγωγές και τη βιωσιμότητα του τομέα, τονίζοντας πως η κατάσταση απαιτεί τη μέγιστη υπευθυνότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

​Το πλέον σοβαρό σημείο της παρέμβασης του Συνδέσμου αφορά τις καταγγελίες για πιθανή παράνομη διακίνηση ζωοτροφών από τις κατεχόμενες περιοχές. Ο Σύνδεσμος καλεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Αστυνομία να διερευνήσουν άμεσα, σε βάθος και χωρίς καμία καθυστέρηση το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την εμφάνιση και τη διασπορά της νόσου. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι, εάν οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν, πρόκειται για πράξεις εγκληματικής ανευθυνότητας που θέτουν σε κίνδυνο έναν ολόκληρο παραγωγικό τομέα, με τους υπαίτιους να πρέπει να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

​Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης για την αγροτική παραγωγή, ο Σύνδεσμος εμφανίζεται καθησυχαστικός προς το καταναλωτικό κοινό. Διευκρινίζεται με σαφήνεια ότι ο αφθώδης πυρετός δεν επηρεάζει τη δημόσια υγεία, καθώς ο ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω των τροφίμων. Τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ήδη ενισχύσει τα μέτρα βιοασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους, διασφαλίζοντας ότι τα κυπριακά τυροκομικά προϊόντα παραμένουν απόλυτα ασφαλή για κατανάλωση.

​Όσον αφορά τη διαχείριση της κρίσης, ο Σύνδεσμος ζητά από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να εφαρμόσουν με τη μέγιστη επιχειρησιακή επάρκεια όλα τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού, ενισχύοντας τους ελέγχους και την επιτήρηση των μονάδων. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς όλους τους κτηνοτρόφους να τηρούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να ενημερώνουν άμεσα για οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη, καθώς μία και μόνο αμέλεια μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην παραγωγική αλυσίδα.

​Καταλήγοντας, ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι η εμφάνιση της νόσου δεν αποτελεί απλώς ένα κτηνιατρικό ζήτημα, αλλά μια άμεση απειλή για την αγροτική οικονομία και τη βιωσιμότητα του κλάδου. Αν και η διασπορά της νόσου δεν εμπίπτει στον έλεγχο των τυροκόμων, οι συνέπειες επηρεάζουν καθοριστικά το σύνολο της παραγωγής. Για τον λόγο αυτό, ο Σύνδεσμος παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Γεωργίας, έτοιμος να συμβάλει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται για την προστασία της οικονομίας του τόπου.