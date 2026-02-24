Αφθώδης πυρετός: Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη σύσκεψη - Αυξήθηκε ο αριθμός των ζώων που επηρεάστηκαν

Κατά τη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση από την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για τα μέχρι στιγμής δεδομένα και τις ενέργειες που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη στο πεδίο.

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί περιστατικά σε έντεκα (11) κτηνοτροφικές μονάδες στις περιοχές Τρούλλων, Ορόκλινης, Λειβαδιών και Αραδίππου, με περίπου 14.000 ζώα (βοοειδή, χοίρους και αιγοπρόβατα) να επηρεάζονται. Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων έχει ήδη αρχίσει η διαδικασία θανάτωσης και ταφής των προσβεβλημένων ζώων, ενώ στις επηρεαζόμενες περιοχές έχουν εγκατασταθεί συστήματα απολύμανσης και εφαρμόζονται αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενεργούν στη βάση των εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων που προβλέπονται από το ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαχείριση μεταδοτικών ζωονόσων. Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη ειδικών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και τη συνδρομή στην περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης, περιλαμβανομένης της διαδικασίας εμβολιασμών.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης αποφασίστηκε η ενεργοποίηση ειδικού εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της κατάστασης, καθώς και η λειτουργία, σε 24ωρη βάση, Κέντρου Χειρισμού Καταστάσεων Κρίσεως στο Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» του ΚΣΕΔ. Στο Κέντρο θα συμμετέχουν όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες, με στόχο την ενιαία επιχειρησιακή διαχείριση, τη σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων και τον συνεχή συντονισμό των ενεργειών, υπό την ευθύνη του Υπουργείου Γεωργίας.

Στη συντονιστική ομάδα συμμετέχουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Εθνική Φρουρά, η Πολιτική Άμυνα, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, οι Υγειονομικές Υπηρεσίες για θέματα απολυμάνσεων, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας και το Τμήμα Κτηματολογίου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν είχαν εντοπιστεί κρούσματα της νόσου στις κατεχόμενες περιοχές, οι αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας είχαν προχωρήσει στη λήψη προληπτικών μέτρων με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης της νόσου, μέτρα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Την ίδια ώρα, η Πολιτεία διαβεβαιώνει ότι θα σταθεί στο πλευρό όλων των επηρεαζόμενων, με μέτρα στήριξης που θα καλύπτουν συνολικά τον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα τους κτηνοτρόφους που πλήττονται από τις εξελίξεις.

Παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η διαχείριση των περιστατικών, οι εξαγωγές των κυπριακών προϊόντων συνεχίζονται κανονικά. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το γάλα για το χαλλούμι, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα της χώρας, δεν έχουν επιβληθεί μέχρι στιγμής περιορισμοί που να επηρεάζουν την εξαγωγική δραστηριότητα.

Βασική προτεραιότητα αποτελεί ο περιορισμός των περιστατικών εντός των ήδη επηρεαζόμενων περιοχών, η αυστηρή ρύθμιση των μετακινήσεων στις κτηνοτροφικές ζώνες και η ενίσχυση της επιτήρησης, ώστε να περιοριστεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς της νόσου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεχίζουν τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης, με στόχο την ταχεία ανάσχεση των περιστατικών και τη διασφάλιση της κτηνοτροφικής παραγωγής και της οικονομικής σταθερότητας.