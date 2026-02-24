SOS από ΚΕΒΕ: Ο αφθώδης πυρετός «τινάζει στον αέρα» το πασχαλινό τραπέζι και την οικονομία

Μιλώντας στην εκπομπή του Omega «Ενημέρωση Τώρα», ο κ. Ρουσουνίδης ξεκαθάρισε πως το πλήγμα είναι ήδη τεράστιο και δεδομένο, καθώς πλήττεται ο ίδιος ο παραγωγικός ιστός της χώρας, με χιλιάδες ζώα να οδηγούνται σε θανάτωση.

​Η χρονική συγκυρία κάνει τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, καθώς η μείωση της προσφοράς κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων συμπίπτει με την αυξημένη ζήτηση ενόψει του Πάσχα. Αυτή η ανισορροπία στην αγορά αναμένεται να οδηγήσει σε ένα νέο κύμα ακρίβειας που θα επιβαρύνει άμεσα τους καταναλωτές. «Οι αυξημένες τιμές είναι δυστυχώς αυτονόητες», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία του για την πορεία της οικονομίας στο άμεσο μέλλον.

​Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί και για το «χρυσό» προϊόν της Κύπρου, το χαλούμι. Παρότι οι υψηλές θερμοκρασίες κατά την παρασκευή του το προστατεύουν προς το παρόν από τους περιορισμούς στις διεθνείς αγορές, ο κ. Ρουσουνίδης τόνισε πως τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Αν η έξαρση του ιού δεν περιοριστεί άμεσα, οι εξαγωγές ενδέχεται να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά, γεγονός που θα προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε μεγάλες επιχειρήσεις και προμηθευτές.

​Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κάλεσε τις αρχές να διερευνήσουν σε βάθος τυχόν ευθύνες για την είσοδο του ιού, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων. Όπως εξήγησε, οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα και η πολιτεία οφείλει να θέσει το θέμα των αποζημιώσεων ως προτεραιότητα, ώστε να αποφευχθεί ο ολικός αφανισμός του κλάδου.