Σφοδρή επίθεση Ορφανίδη σε Βαφεάδη για το Λιμάνι Λάρνακας: «Στημένο παιχνίδι μετατόπισης ευθυνών»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σφοδρή επίθεση Ορφανίδη σε Βαφεάδη για το Λιμάνι Λάρνακας: «Στημένο παιχνίδι μετατόπισης ευθυνών»

 24.02.2026 - 14:06
Σφοδρή επίθεση Ορφανίδη σε Βαφεάδη για το Λιμάνι Λάρνακας: «Στημένο παιχνίδι μετατόπισης ευθυνών»

Σε μια ιδιαίτερα αιχμηρή επιστολή προχώρησε ο Βουλευτής Λάρνακας του Δημοκρατικού Κόμματος, Χρίστος Ορφανίδης, απευθυνόμενος προς τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξη Βαφεάδη, αναφορικά με το φλέγον ζήτημα της ανάπτυξης του Λιμανιού και της Μαρίνας Λάρνακας.

Ο κ. Ορφανίδης κατηγορεί ανοιχτά το Υπουργείο και την κυβέρνηση για προσπάθεια αποποίησης των ευθυνών τους, χαρακτηρίζοντας τις διαδικασίες που ακολουθούνται ως ένα «στημένο παιχνίδι» που στοχεύει στη μεταφορά του βάρους των αποφάσεων στους τοπικούς φορείς της πόλης. 

​Η αντίδραση του Βουλευτή πυροδοτήθηκε από το αίτημα του Υπουργού κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης Πόλης και Επαρχίας Λάρνακας, όπου ζητήθηκε από τα μέλη να καταθέσουν γραπτώς τις απόψεις και τις θέσεις τους για το έργο. Σύμφωνα με τον κ. Ορφανίδη, η κίνηση αυτή αποτελεί μια έντεχνη προσπάθεια του Υπουργείου να καταστεί απλός θεατής των εξελίξεων, προκαλώντας ενδεχομένως έριδες και διχασμό μεταξύ των Λαρνακέων, ώστε σε μεταγενέστερο στάδιο η κυβέρνηση να μπορεί να προτάξει το επιχείρημα ότι το δικαίωμα της τελικής απόφασης δόθηκε στην ίδια την πόλη. 

​Ο κ. Ορφανίδης υπογραμμίζει στην επιστολή του ότι η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά το κράτος, καθώς η ίδια η κυβέρνηση τερμάτισε μονομερώς τη σύμβαση και προχώρησε στην ανάθεση της σχετικής μελέτης στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) από την Ελλάδα. Ξεκαθαρίζει μάλιστα πως η Λάρνακα έχει λάβει τις αποφάσεις της εδώ και καιρό και ο ίδιος αρνείται να συμμετάσχει σε διαδικασίες που θεωρεί ότι στοχεύουν στην απενοχοποίηση των κυβερνώντων. Κλείνοντας, ο Βουλευτής καλεί τον Υπουργό να αναλάβει το βάρος των πράξεων του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως η ιστορία είναι εκείνη που θα καταγράψει το δίκαιο και το άδικο των χειρισμών που έγιναν.

Διαβάστε αυτούσια την επιστολή του Χρίστου Ορφανίδη:

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν. Και ίσως αυτό να είναι το πιο «ειλικρινές» στοιχείο της όλης διαδικασίας: δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο για να ανακοινωθεί.

