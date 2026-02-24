Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: «Υψηλή η πιθανότητα ο ιός να μεταφέρθηκε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές»

 24.02.2026 - 12:54
Αφθώδης πυρετός: «Υψηλή η πιθανότητα ο ιός να μεταφέρθηκε από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές»

Στη σκιά των πρόσφατων ανησυχητικών εξελίξεων σε κτηνοτροφικές μονάδες της επαρχίας Λάρνακας, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού, εντείνονται οι προσπάθειες για την αναχαίτιση της ζωονόσου σε ολόκληρο το νησί. Το βασικό όπλο των ειδικών παραμένουν οι εμβολιασμοί, την ώρα που θεωρείται αβέβαιο από πού ακριβώς ξεκίνησε και πώς εξαπλώθηκε η ασθένεια.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Όσα αποφασίστηκαν στην έκτακτη σύσκεψη - Αυξήθηκε ο αριθμός των ζώων που επηρεάστηκαν

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακής ένωσης κτηνιάτρων, Μπουράκ Τόσκοϊ,αναφερόμενος στην προέλευση της νόσου και στη διαδρομή μετάδοσής της, ο Τουρκοκύπριος κτηνίατρος υποστήριξε ότι παραμένει άγνωστο το κατά πόσο η ασθένεια μεταδόθηκε από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές "ή αν εξ' αρχής πέρασε από το νότο προς τον βορρά". Όπως ισχυρίστηκε, όταν πρωτοεμφανίστηκε η ασθένεια στα κατεχόμενα, υπήρχαν ήδη φήμες ότι κυκλοφορούσε και στις ελεύθερες περιοχές. Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, ωστόσο, παραδέχθηκε πως η πιθανότητα να έχει μεταδοθεί η νόσος από τα κατεχόμενα προς τις ελεύθερες περιοχές είναι υψηλή.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Δρ. Καραγιάννης για αφθώδη πυρετό - «Υπάρχουν ασυμπτωματικές αγελάδες» - «Υπήρξαν περιστατικά μετάδοσης στο παρελθόν στον άνθρωπο»

Μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), από την Ισπανία, όπου συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για την πορεία της εμβολιαστικής κάλυψης στα κατεχόμενα, είπε ότι ο εμβολιασμός των δύο δόσεων στα βοοειδή έχει πλέον ολοκληρωθεί. Αντίθετα, στα αιγοπρόβατα η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο να χορηγηθούν επίσης δύο δόσεις και ο εμβολιασμός να έχει ολοκληρωθεί πλήρως μέσα στον Μάρτιο.

Όπως εξήγησε ο κ. Τόσκοϊ, για τα αιγοπρόβατα θα χρησιμοποιηθούν τα εμβόλια που παραχώρησε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τα οποία έφτασαν στα κατεχόμενα πριν από περίπου 10 ημέρες. Πρόσθεσε δε πως το γεγονός ότι πρόκειται για δωρεάν εμβόλια της Ε.Ε. αποτέλεσε μια πολύ σημαντική οικονομική ανάσα για τους κτηνοτρόφους της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Καταφθάνουν οι τρεις Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες - «Δεν υπάρχει πρόβλημα για το χαλλούμι»

Το πρόβλημα της επιδημιολογικής επιτήρησης καθίσταται εξαιρετικά περίπλοκο λόγω της τουρκικής κατοχής. Τουρκοκυπριακές πηγές που δεν επιθυμούν να κατονομαστούν, μιλώντας στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), ανέφεραν ότι ο έλεγχος της κατάστασης αποτελεί ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα.

Όπως επεσήμαναν οι ίδιες πηγές, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της περιοχής, είναι σχεδόν αδύνατη η πλήρης παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης μετακίνησης ζώων (συχνά μέσω λαθρεμπορίου) και η αποτελεσματική λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής, γεγονός που αφήνει ανοιχτά «παράθυρα» για την ανεμπόδιστη διασπορά μολυσματικών ασθενειών όπως ο αφθώδης πυρετός.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

