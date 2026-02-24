Δρ. Καραγιάννης για αφθώδη πυρετό - «Υπάρχουν ασυμπτωματικές αγελάδες» - «Υπήρξαν περιστατικά μετάδοσης στο παρελθόν στον άνθρωπο»

Ο Δρ. Πέτρος Καραγιάννης μίλησε στο sigma, στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», εξηγώντας τα βασικά σημεία για τον ιό και τα μέτρα προστασίας.

Όπως ανέφερε, «πρόκειται για έναν ιό που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στους κτηνοτρόφους, ενώ η μετάδοση στον άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και δεν αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Υπήρξαν περιστατικά στο παρελθόν μετάδοσης στον άνθρωπο, αλλά ήταν πολύ μεμονωμένα και δεν απέβησαν ιδιαίτερα προβληματικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δρ. Καραγιάννης εξήγησε ότι η μετάδοση στον άνθρωπο εξαρτάται από τη στενή επαφή με μολυσμένα ζώα, όπως κτηνοοτρόφους και εργαζόμενους σε κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ ο απλός πολίτης δεν κινδυνεύει.

Σημείωσε, όμως, ότι «ο ιός είναι αερομεταφερόμενος και για αυτό συνιστάται τα ζώα να παραμένουν περιορισμένα στους στάβλους τους, ώστε να μην μολύνουν άλλες φάρμες ακόμη και σε μεγάλη απόσταση»

Σχετικά με την καθυστέρηση εντοπισμού της νόσου, ο Δρ. Καραγιάννης εξήγησε ότι η περίοδος επώασης κυμαίνεται από μία έως 12 μέρες και ότι τα ζώα είναι μεταδοτικά λίγες μέρες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα. Ο αφθώδης πυρετός προκαλεί άφθρς στο στόμα, βλάβες στα πόδια, μειωμένη όρεξη και απώλεια βάρους, ενώ επηρεάζει και την παραγωγή γάλακτος και την αναπαραγωγική ικανότητα των ταύρων. Όλα αυτά οδηγούν σε υψηλές οικονομικές ζημιές, ενώ συχνά ακολουθεί θανάτωση των ζώων και εξονυχιστική απολύμανση των φάρμων.

Ο ιός δεν μεταδίδεται μέσω κρέατος ή γάλακτος, διαβεβαίωσε ο επιδημιολόγος, ενώ η μετάδοση μπορεί να συμβεί ακόμα και ασυμπτωματικά, πράγμα που απαιτεί αυστηρή επιτήρηση ακόμα και μετά την εκδήλωση των κρουσμάτων.

Όσον αφορά την προέλευση της νόσου στην Κύπρο, φαίνεται ότι η εισαγωγή μολυσμένων ζώων ή ζωοτροφών από την Τουρκία οδήγησε σε εξάρσεις στις φάρμες. Ο Δρ. Καραγιάννης επισήμανε ότι είναι απαραίτητη η απολύμανση και επανεξέταση των ζωοτροφών και των ζώων για να περιοριστεί η διάδοση του ιού.

Τέλος, ο ίδιος τόνισε την ανάγκη δημιουργίας περιοχών αποκλεισμού γύρω από τις φάρμες, την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και την καταστροφή οποιουδήποτε μολυσμένου υλικού, καθώς ο ιός μπορεί να παραμείνει στο περιβάλλον για εβδομάδες.

Δείτε το απόσπασμα: