ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θρήνος για τον θάνατο του Πάτερ Θεόδωρου - Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 24.02.2026 - 14:58
Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Εκκλησία της Κύπρου μετά την είδηση θανάτου του Πάτερ Θεόδωρου από Άγιο Δομέτιο, που απεβίωσε στις 23.2.2026 σε ηλικία 55 ετών.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Ανείπωτη θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Πάτερ Θεόδωρου - «Επιτελούσε θεάρεστο έργο» - Δείτε φωτογραφία

Η κηδεία θα γίνει την Τετάρτη 25.2.2026 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 07:30 π.μ. Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 12:00 μ.μ. Η ταφή θα γίνει στο Δημοτικό Κοιμητήριο Αγίου Δομετίου.

Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας όπως γίνουν εισφορές για την Εκκλησία Αγίου Γεωργίου, στον Άγιο Δομέτιο. Μετά την ταφή θα προσφερθεί καφές στην Αίθουσα της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.

