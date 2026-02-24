Ένταση στη Βουλή για τον αφθώδη πυρετό: Πρώτιστο να περιοριστεί η εξάπλωση του - «Άγνωστο το εύρος της συνολικής ζημιάς για τον κτηνοτροφικό τομέα»

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε υψηλούς τόνους, ενώ εκφράστηκε από Βουλευτές και από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκη Γαβριήλ, δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι ενώ η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, είχε αφιχθεί στην Κύπρο από το εξωτερικό πριν από την έναρξη της συνεδρίας, επέλεξε να μεταβεί στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεως και όχι στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής. Επίσης, σημειώθηκε και το γεγονός ότι θα έπρεπε παρών στη συνεδρίαση να είναι και ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης.

Η κατάσταση χαρακτηρίστηκε δύσκολη, ενώ δυσαρέσκεια εξέφρασαν και οι κτηνοτρόφοι λέγοντας πως αντί να τους παρασχεθεί ψυχολογική στήριξη, τους στάλθηκε η Αστυνομία για να δώσουν κατάθεση. Επιπρόσθετα, ζητήθηκε από τους αρμόδιους φορείς να ενημερώσουν τις επηρεαζόμενες μονάδες τι θα κάνουν με το μολυσμένο γάλα.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή τα εμβόλια παραγγέλθηκαν, ωστόσο αν θα χρησιμοποιηθούν ή όχι θα το αποφασίσουν οι εμπειρογνώμονες, οι οποίες φθάνουν απόψε στην Κύπρο.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ, ανέφερε ότι η κρίση που βιώνει η κυπριακή κτηνοτροφία από την περασμένη εβδομάδα, με τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, αποτελεί πιθανότατα τον μεγαλύτερο κίνδυνο που αντιμετώπισε ποτέ η κυπριακή κτηνοτροφία.

«Άγνωστο αυτή την στιγμή το εύρος της συνολικής ζημιάς που θα υποστεί ο κτηνοτροφικός τομέας, είναι προφανές ότι η κατάσταση είναι δυναμική και εξελίσσεται συνεχώς. Το πρώτιστο αυτή την στιγμή είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης της ασθένειας και η τάχιστη αποζημίωση των κτηνοτρόφων.Οφείλω όμως να πω ότι από τη συζήτηση σήμερα στην Επιτροπή Γεωργίας οι ανησυχίες μας όχι απλώς δεν καθησυχάστηκαν αλλά εντάθηκαν», σημείωσε.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, σε δηλώσεις του είπε ότι έδωσαν ενώπιον της Επιτροπής πληροφόρηση για τις ενέργειες και τις δράσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος του αφθώδους πυρετού.

Είπε, επίσης, ότι ενημέρωσαν για τη διαχείριση του προβλήματος που γίνεται από την αρμόδια Αρχή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για όλα όσα έχουν γίνει για να περιοριστεί η επέκταση του προβλήματος.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι το κράτος θα είναι αρωγός σε όλους τους κτηνοτρόφους με στήριξη οικονομική για την απώλεια του ζωικού κεφαλαίου και άλλων απωλειών που θα έχουν, όπως επίσης με συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας θα δοθεί και δίνεται ψυχολογική στήριξη, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα που δημιουργείται και τη σύνδεση που έχουν οι άνθρωποι με την περιουσία τους και τα ζώα τους.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Γρηγορίου είπε ότι με βάση τη χθεσινή πληροφόρηση και τις αναλύσεις που έχουν γίνει έχουν επηρεαστεί 11 μονάδες -1 μονάδα με αγελάδες και 10 μονάδες με αιγοπρόβατα – και υπολογίζεται ο πληθυσμός των ζώων γύρω στις 13.000.

Ο κτηνοτρόφος Γιώργος Δημητρίου, ο οποίος σε έντονη συναισθηματική φόρτιση και ο οποίος χειροκροτήθηκε από άλλους κτηνοτρόφους επηρεαζόμενους μονάδων μετά το τέλος της παρέμβασης του, ανέφερε ότι είδαν το βιός τους να χάνεται, τα έσοδα τους μειώθηκαν, δεν έχουν γάλα για να επιβιώσουν.

Ενώπιον της Επιτροπής αναφέρθηκε, επίσης, ότι υπάλληλοι του κτηνιατρείου τούς ζήτησαν μέχρι και στολές για να κάνουν τη δουλειά τους, ενώ έγινε λόγος και για τις «τρύπες» της Πράσινης Γραμμής. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε ότι κτηνοτρόφος έλαβε οδηγία να χύσει το γάλα στην αποχέτευση, μένοντας χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη.

Οι βουλευτές ζήτησαν την άμεση αποζημίωση των κτηνοτρόφων, αναστολή δόσεων για τους πληγέντες.

Οι εκπρόσωποι των Αγροτικών Οργανώσεων ανέφεραν ότι ο αγροτικός τομέας είναι σε πόλεμο, ζήτησαν οδικό χάρτη για την αναπλήρωση του ζωικού κεφαλαίου, επέκριναν τη μη λήψη μέτρων στα οδοφράγματα και κάλεσαν να μη στοχοποιούνται περιοχές.