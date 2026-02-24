Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραολυμπιακή Επιτροπή: Καλεί τον Φειδία Παναγιώτου να αποσύρει το λογότυπο της από βίντεο

 24.02.2026 - 14:36
Παραολυμπιακή Επιτροπή: Καλεί τον Φειδία Παναγιώτου να αποσύρει το λογότυπο της από βίντεο

Η Παραολυμπιακή Επιτροπή Κύπρου ουδέποτε έδωσε άδεια, έγκριση ή οποιαδήποτε μορφή συγκατάθεσης για τη χρήση του λογοτύπου της σε συγκεκριμένο βίντεο του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τους Παραθλητές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Η χρήση του εμβλήματός της, σημειώνει η Επιτροπή, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία και χωρίς επίσημη εξουσιοδότηση αποτελεί αυθαίρετη και μη αποδεκτή ενέργεια, η οποία δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις περί συνεργασίας ή θεσμικής στήριξης.

Τονίζεται περαιτέρω πως η Επιτροπή λειτουργεί με διαφάνεια, θεσμική σοβαρότητα και απόλυτο σεβασμό προς τους αθλητές, τους χορηγούς και την κοινωνία και πως οποιαδήποτε δημόσια αναφορά, συνεργασία ή χρήση του λογοτύπου της προϋποθέτει επίσημη διαδικασία έγκρισης.

Η Επιτροπή καλεί τους υπεύθυνους του συγκεκριμένου περιεχομένου να αποσύρουν άμεσα το λογότυπο της Επιτροπής από το βίντεο και να προχωρήσουν σε δημόσια διευκρίνιση ότι δεν υφίσταται καμία συνεργασία ή έγκριση από την Παραολυμπιακή Επιτροπή Κύπρου.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

«Η προστασία της θεσμικής μας υπόστασης και του κύρους του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Κύπρο δεν είναι διαπραγματεύσιμη», αναφέρει η Επιτροπή και καταλήγει σημειώνοντας πως τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσει τις επόμενες κινήσεις της.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

Κυπριακό: Διάλογος για τον διάλογο

Κυπριακό: Διάλογος για τον διάλογο

Η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Ερχιουρμάν ολοκληρώθηκε χωρίς κοινό ανακοινωθέν. Και ίσως αυτό να είναι το πιο «ειλικρινές» στοιχείο της όλης διαδικασίας: δεν υπήρχε τίποτα συγκεκριμένο για να ανακοινωθεί.

