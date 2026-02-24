ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: Θα σταθούμε δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους – Όλα καλά με εξαγωγή χαλλουμιού

ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ
Επιδίωξα αυτή τη συνάντηση για να δούμε τα δεδομένα δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πριν την συνάντηση με Έρχιουρμαν.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ
«Δεν γνωρίζω, αλλά φαίνεται, είναι μια πρώτη ενημέρωση που έχω κι εγώ, να υπήρξαν ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες οδήγησαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση πραγμάτων, που έχουμε να διαχειριστούμε σήμερα».
«Θα σταθούμε ως Κυβέρνηση, δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους από όλες τις απόψεις. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό«.
«Μέσα σε αυτή την κατάσταση, συνεχίζονται κανονικά εξαγωγές των προϊόντων που παράγονται. Το γάλα, τα χαλλούμια ειδικότερα, που είναι ένα σημαντικό προϊόν εξαγωγής της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς τα οποία προβλήματα ή περιορισμούς», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.
Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις