ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: Θα σταθούμε δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους – Όλα καλά με εξαγωγή χαλλουμιού

«Δεν γνωρίζω, αλλά φαίνεται, είναι μια πρώτη ενημέρωση που έχω κι εγώ, να υπήρξαν ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες οδήγησαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση πραγμάτων, που έχουμε να διαχειριστούμε σήμερα».

«Θα σταθούμε ως Κυβέρνηση, δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους από όλες τις απόψεις. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό«.

«Μέσα σε αυτή την κατάσταση, συνεχίζονται κανονικά εξαγωγές των προϊόντων που παράγονται. Το γάλα, τα χαλλούμια ειδικότερα, που είναι ένα σημαντικό προϊόν εξαγωγής της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς τα οποία προβλήματα ή περιορισμούς», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

