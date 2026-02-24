Themasports lifenewscy
ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: Θα σταθούμε δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους – Όλα καλά με εξαγωγή χαλλουμιού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: Θα σταθούμε δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους – Όλα καλά με εξαγωγή χαλλουμιού

 24.02.2026 - 11:20
ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: Θα σταθούμε δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους – Όλα καλά με εξαγωγή χαλλουμιού

Από την πρώτη στιγμή, τον περασμένο Δεκέμβριο όπου παρουσιάστηκε το κρούσμα στις κατεχόμενες περιοχές, λήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ

«Δεν γνωρίζω, αλλά φαίνεται, είναι μια πρώτη ενημέρωση που έχω κι εγώ, να υπήρξαν ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες οδήγησαν στην πολύ δύσκολη κατάσταση πραγμάτων, που έχουμε να διαχειριστούμε σήμερα».

«Θα σταθούμε ως Κυβέρνηση, δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους από όλες τις απόψεις. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό«.

«Μέσα σε αυτή την κατάσταση, συνεχίζονται κανονικά εξαγωγές των προϊόντων που παράγονται. Το γάλα, τα χαλλούμια ειδικότερα, που είναι ένα σημαντικό προϊόν εξαγωγής της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς τα οποία προβλήματα ή περιορισμούς», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Δείτε βίντεο

Επιδίωξα αυτή τη συνάντηση για να δούμε τα δεδομένα δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πριν την συνάντηση με Έρχιουρμαν.

