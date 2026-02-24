Τραγωδία στο Ιράν: Στρατιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε σε αγορά φρούτων - Τέσσερις νεκροί

Σύμφωνα με το Reuters το ελικόπτερο κατέπεσε σε αγορά φρούτων στην πόλη Ντορτσέ προκαλώντας πυρκαγιά.



Από την πτώση έχασαν τη ζωή τους ο πιλότος και ο συγκυβερνήτης του ελικόπτερου καθώς και δύο έμποροι

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, στο Ιράν έχουν σημειωθεί αρκετά παρόμοια περιστατικά πολλά εκ των οποίων αφορούν αεροσκάφη που αγοράστηκαν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και δεν διαθέτουν γνήσια ανταλλακτικά για συντήρηση.



Την περασμένη εβδομάδα, ένα μαχητικό F-4 αμερικανικής κατασκευής που ανήκε στην τακτική αεροπορία του Ιράν συνετρίβη στην δυτική επαρχία Χαμαντάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας πιλότος κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

