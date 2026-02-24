Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΗ καθαριότητα σε άλλο επίπεδο: Αυτόματες ρομποτικές σκούπες κατακτούν τους δρόμους της Κίνας
LIKE ONLINE

Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο: Αυτόματες ρομποτικές σκούπες κατακτούν τους δρόμους της Κίνας

 24.02.2026 - 11:12
Η καθαριότητα σε άλλο επίπεδο: Αυτόματες ρομποτικές σκούπες κατακτούν τους δρόμους της Κίνας

Στη Σεντζέν της Κίνας ρομπότ καθαριότητας είναι έτοιμα να βγουν βόλτα στους δρόμους και αποδεικνύουν ότι το μέλλον της καθαριότητας είναι ήδη εδώ.

Η αυτοματοποίηση δεν περιορίζεται πια αποκλειστικά σε εργοστάσια και γραφεία, κατεβαίνει στα πεζοδρόμια, στις γωνίες των δρόμων και στις πλατείες, μετατρέποντας τη δημόσια καθαριότητα σε πεδίο υψηλής τεχνολογίας. Οι σύγχρονες πόλεις άλλωστε αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, αποδοτικότητα και χαμηλότερο κόστος, και τα αυτόνομα μηχανήματα φαίνεται να δίνουν μια πρώτη γεύση από το πώς θα μοιάζει η καθημερινότητα του αύριο.

Στη Σεντζέν, την τεχνολογική πρωτεύουσα της Κίνας, δεκάδες τέτοια ρομπότ περιπολούν ήδη μεγάλες αστικές ζώνες, εντοπίζοντας σκουπίδια και ξεκινώντας καθάρισμα σχεδόν ακαριαία. Χάρη σε αισθητήρες και αλγορίθμους αναγνώρισης εικόνας, μπορούν να ξεχωρίζουν διαφορετικά αντικείμενα στο έδαφος και να προσαρμόζουν την κίνησή τους ανάλογα με την επιφάνεια.

 

 


Η πρόκληση δεν είναι μόνο να «δουν» ένα απορρίμμα, αλλά να καταλάβουν πώς πρέπει να το χειριστούν. Κάθε σκουπίδι έχει διαφορετικό σχήμα, βάρος ή υφή, ενώ παράγοντες όπως υγρασία ή πρόσφυση στο έδαφος επηρεάζουν τον τρόπο συλλογής. Αυτό σημαίνει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να μαθαίνουν συνεχώς από πραγματικές συνθήκες δρόμου.

Παρά τις εντυπωσιακές δυνατότητες, τα ρομπότ δεν σχεδιάζονται για να αντικαταστήσουν πλήρως τους ανθρώπους. Αντίθετα, το μοντέλο που προωθείται είναι συνεργατικό. Οι μηχανές αναλαμβάνουν τις επαναλαμβανόμενες εργασίες και οι εργαζόμενοι μετακινούνται σε ρόλους επίβλεψης, συντονισμού και επίλυσης πιο σύνθετων προβλημάτων.

Τα οφέλη παραγωγικότητας είναι ήδη εμφανή. Εκεί όπου παλαιότερα ένας εργαζόμενος μπορούσε να καλύψει περιορισμένη απόσταση καθαρισμού ημερησίως, ο συνδυασμός ανθρώπου και ρομπότ πολλαπλασιάζει την απόδοση, επιτρέποντας τον καθαρισμό πολλών χιλιομέτρων πεζοδρομίων μέσα στην ίδια μέρα.


Καθώς τέτοια προγράμματα επεκτείνονται, το ενδιαφέρον στρέφεται και φυσικά και σε άλλες πόλεις. Ήδη η Σιγκαπούρη και το Άμπου Ντάμπι εξετάζουν πιλοτικές εφαρμογές, δείχνοντας ότι η ιδέα των «έξυπνων συνεργείων δρόμου» μπορεί σύντομα να γίνει διεθνές πρότυπο και ίσως στο μέλλον το πιο συνηθισμένο πράγμα να είναι να σε προσπερνά ένα ρομπότ που… σκουπίζει.

Πηγή:: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Απίστευτη ιστορία: Γονείς στο Στρουμπί έζησαν τον απόλυτο τρόμο - Πώς βρήκαν το δίχρονο αγοράκι τους που εξαφανίστηκε
Ανείπωτη θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του Πάτερ Θεόδωρου - «Επιτελούσε θεάρεστο έργο» - Δείτε φωτογραφία
Τροχαίο ατύχημα με τρία οχήματα στον αυτοκινητόδρομο - Δύο τραυματίες - Έκλεισαν λωρίδες κυκλοφορίας
Βρείτε το λάθος στην εικόνα: Όχι, δεν είναι κουίζ σε περιοδικό, είναι η πραγματικότητα στους δρόμους της Κύπρου
«Πέταξαν» με απίστευτες ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο – Πέρασαν χειροπέδες σε δύο νεαρούς
Διακοπή νερού στη Λάρνακα από σήμερα το πρωί - Ποια περιοχή επηρεάζεται

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ

 24.02.2026 - 11:09
Επόμενο άρθρο

ΠτΔ για αφθώδη πυρετό: Θα σταθούμε δίπλα σε όλους τους επηρεαζόμενους – Όλα καλά με εξαγωγή χαλλουμιού

 24.02.2026 - 11:20
ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ

ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ

Επιδίωξα αυτή τη συνάντηση για να δούμε τα δεδομένα δήλωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πριν την συνάντηση με Έρχιουρμαν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ

ΠτΔ: Δεν αποπροσανατολίζομαι από τις δηλώσεις που γίνονται – Χάσαμε πολύ χρόνο με Τατάρ

  •  24.02.2026 - 11:09
Αναβολή και αλλαγή όρων: Τι ειπώθηκε στο Δικαστήριο για την υπόθεση της Μονής Αββακούμ - Πότε ορίστηκε η νέα διαδικασία

Αναβολή και αλλαγή όρων: Τι ειπώθηκε στο Δικαστήριο για την υπόθεση της Μονής Αββακούμ - Πότε ορίστηκε η νέα διαδικασία

  •  24.02.2026 - 09:37
Αφθώδης Πυρετός: Σε πλήρη κινητοποίηση οι αρμόδιες υπηρεσίες - Έκτακτη συνεδρίαση στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής

Αφθώδης Πυρετός: Σε πλήρη κινητοποίηση οι αρμόδιες υπηρεσίες - Έκτακτη συνεδρίαση στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής

  •  24.02.2026 - 08:40
«Ψηφιακός Πολίτης» με σκιές: Απευθείας αναθέσεις, καθυστερήσεις και «προκαθορισμένη» πορεία βλέπει η Ελεγκτική Υπηρεσία

«Ψηφιακός Πολίτης» με σκιές: Απευθείας αναθέσεις, καθυστερήσεις και «προκαθορισμένη» πορεία βλέπει η Ελεγκτική Υπηρεσία

  •  24.02.2026 - 09:06
VIDEO: Πρώτη αντίδραση από τον Φειδία - Θα κατεβάσει τελικά το Agora; - «Θα τα πούμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια...»

VIDEO: Πρώτη αντίδραση από τον Φειδία - Θα κατεβάσει τελικά το Agora; - «Θα τα πούμε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια...»

  •  24.02.2026 - 10:17
Αποστολή στην Κροατία: Το ThemaSports στο πλευρό της Ομόνοιας για τη μάχη της πρόκρισης

Αποστολή στην Κροατία: Το ThemaSports στο πλευρό της Ομόνοιας για τη μάχη της πρόκρισης

  •  24.02.2026 - 10:44
Νέο ατύχημα στην Πάφο: Διασώθηκε ένα πρόσωπο από πολίτες μετά από ανατροπή τρακτέρ - Παραλήφθηκε από ασθενοφόρο

Νέο ατύχημα στην Πάφο: Διασώθηκε ένα πρόσωπο από πολίτες μετά από ανατροπή τρακτέρ - Παραλήφθηκε από ασθενοφόρο

  •  24.02.2026 - 09:26
Απίστευτη ιστορία: Γονείς στο Στρουμπί έζησαν τον απόλυτο τρόμο - Πώς βρήκαν το δίχρονο αγοράκι τους που εξαφανίστηκε

Απίστευτη ιστορία: Γονείς στο Στρουμπί έζησαν τον απόλυτο τρόμο - Πώς βρήκαν το δίχρονο αγοράκι τους που εξαφανίστηκε

  •  24.02.2026 - 08:42

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα