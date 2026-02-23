Themasports lifenewscy
LIKE ONLINE

Το WhatsApp αλλάζει και επιτρέπει την πρόσβαση στο ιστορικό ομαδικών μηνυμάτων

 23.02.2026 - 20:07
Το WhatsApp αλλάζει και επιτρέπει την πρόσβαση στο ιστορικό ομαδικών μηνυμάτων

Το WhatsApp ανακοίνωσε επίσημα τη διάθεση του ιστορικού ομαδικών μηνυμάτων.

Οι χρήστες της πλατφόρμας ζητούσαν επανειλημμένα την υπηρεσία αυτή που πλέον γίνεται πράξη.

Πως λειτουργεί

Όταν κάποιος προστίθεται σε μια ομαδική συνομιλία, συχνά δεν έχει πρόσβαση σε όσα έχουν προηγηθεί με αποτέλεσμα να χάνει «πολύτιμο» περιεχόμενο. Πλέον, αυτό δεν θα συμβαίνει με τη διαδικασία να γίνεται αυτόματα και οργανωμένα.

Όταν προστίθεται νέο μέλος σε μια ομάδα εμφανίζεται επιλογή αποστολής πρόσφατων μηνυμάτων. Οι διαχειριστές ή τα μέλη μπορούν να επιλέξουν να μοιραστούν από 25 έως 100 από τα πιο πρόσφατα μηνύματα.

Το ιστορικό δεν αποστέλλεται αυτόματα αλλά απαιτείται μια ενέργεια κατά την προσθήκη του νέου μέλους. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται ο έλεγχος της ροής πληροφορίας και αποφεύγονται ακούσιες αποκαλύψεις.

Όταν σταλεί το ιστορικό:

  • Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώνονται.
  • Τα μηνύματα εμφανίζονται με σαφείς χρονικές σημάνσεις και στοιχεία αποστολέα.
  • Το ιστορικό διαχωρίζεται οπτικά από τα κανονικά μηνύματα της συνομιλίας.

Υπάρχει και η επιλογή απενεργοποίησης

Φυσικά, οι διαχειριστές ομάδων έχουν τη δυνατότητα να απενεργοποιήσουν πλήρως τη λειτουργία ιστορικού ομαδικών μηνυμάτων.

Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για ιδιωτικές ή ευαίσθητες συνομιλίες όπου το προηγούμενο περιεχόμενο δεν πρέπει να κοινοποιείται σε νέα μέλη.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 11 κρούσματα αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, εκ των οποίων το ένα είναι σε μονάδα βοοειδών και τα υπόλοιπα 10 σε μονάδες αιγοπροβάτων, ανέφερε σε σημερινή της ενημέρωση προς τα ΜΜΕ η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου.

