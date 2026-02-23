Themasports lifenewscy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμπος στο ΣΕΥ: Η Κύπρος επιθυμεί να συμβάλει στην ειρήνη στη Γάζα με συγκεκριμένες ενέργειες και εφαρμόσιμες προτάσεις

 23.02.2026 - 19:17
Κόμπος στο ΣΕΥ: Η Κύπρος επιθυμεί να συμβάλει στην ειρήνη στη Γάζα με συγκεκριμένες ενέργειες και εφαρμόσιμες προτάσεις

Στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες συμμετείχε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, με επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών των "27" τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, καθώς και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο Υπουργός Εξωτερικών, αφού ανέφερε ότι αύριο συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ρωσική εισβολή, επανέλαβε την ακλόνητη στήριξη της Κύπρου προς την Ουκρανία.

«Η Κύπρος, ως χώρα που έχει βιώσει εισβολή και συνεχίζει να βιώνει κατοχή μέρους του εδάφους της, στέκεται σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας και υπέρ του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας των χωρών. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε κάνει πολλά, και μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα τόσο στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων όσο και σε σχέση με τη στήριξη της χώρας», σημείωσε σχετικά.

Αναφερόμενος στο 20ο πακέτο κυρώσεων που βρίσκεται υπό συζήτηση, ο Υπουργός Εξωτερικών, αφού τόνισε ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο και ισχυρό πακέτο, σημείωσε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας.

Όσον αφορά τη Μέση Ανατολή, αναφέρεται ότι οι υπουργοί αντάλλαξαν με έμφαση στις εξελίξεις στο Ιράν και τη Συρία.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη ανάγκη συνέχισης των διπλωματικών προσπαθειών, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις για τη σταθερότητα στην περιοχή σε περίπτωση στρατιωτικής κλιμάκωσης, ενώ σε σχέση με τη Συρία, ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η κατάσταση εξακολουθεί να παραμένει ρευστή. Αφού σημείωσε ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός καθώς και των συμφωνηθέντων, τόνισε την ανάγκη η ΕΕ να διατηρήσει την εμπλοκή της στις εξελίξεις που αφορούν την χώρα.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι οι Υπουργοί Εξωτερικών παρακάθισαν σε γεύμα εργασίας με τον Ύπατο Εκπρόσωπο για τη Γάζα, Νικολάι Μλαντένοβ. Σε παρέμβασή του, ο κ. Κόμπος υπογράμμισε ότι η Κύπρος επιθυμεί να συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, με συγκεκριμένες ενέργειες και εφαρμόσιμες προτάσεις, και πάντοτε ως μέρος της λύσης.

«Η υποστήριξή μας σε σχέση με την Γάζα είναι σύμφωνη με την διαχρονική θέση αρχής της Κυπριακής Δημοκρατίας για λύση δύο κρατών, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ», ανέφερε σχετικά, επαναλαμβάνοντας σε αυτό το πλαίσιο ότι αξιοποιώντας υφιστάμενους μηχανισμούς και σε συνεργασία με οργανισμούς του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της UNOPS, η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να  εργάζεται για εφαρμογή του σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα στην βάση του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πριν από την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις στο πλαίσιο άτυπου προγεύματος εργασίας σχετικά με τις υβριδικές απειλές και τη χειραγώγηση των πληροφοριών και τις παρεμβάσεις από το εξωτερικό (FIMI), ενώ στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Κόμπος είχε διμερή συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών, Εμπορίου και Άμυνας της Ιρλανδίας, Χέλεν ΜακΈντι, καταλήγει η ανακοίνωση.

