Από μια ερωμένη του «Ελ Μέντσο» εντόπισαν τον βαρόνο των ναρκωτικών οι αστυνομικοί στο Μεξικό
ΔΙΕΘΝΗ

Από μια ερωμένη του «Ελ Μέντσο» εντόπισαν τον βαρόνο των ναρκωτικών οι αστυνομικοί στο Μεξικό

 23.02.2026 - 19:45
23.02.2026 - 19:45

Μια από τις ερωτικές συντρόφους του Νεμέσιο Ρούμπεν Οσεγκέρα Θερβάντες, του «Ελ Μέντσο» που σκοτώθηκε μετά από αστυνομική επιχείρηση στο Μεξικό, ήταν αυτή που έδωσε την πληροφορία για το που βρισκόταν ο βαρόνος των ναρκωτικών.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, σύμφωνα με τον στρατηγό Ρικάρδο Τρεβίγια Τρέχο, οι Αρχές εντόπισαν το Σάββατο «έναν έμπιστο συνεργάτη μιας εκ των συντρόφων του Ελ Μέντσο», ο οποίος οδήγησε τη γυναίκα σε κτίριο στην Ταπάλπα, στην πολιτεία Χαλίσκο.

«Παρέμεινε στο σημείο ο "Ελ Μέντσο"»

«Εκεί, η σύντροφος συναντήθηκε με τον "Ελ Μέντσο" και στις 21 Φεβρουαρίου αποχώρησε από το ακίνητο», ανέφερε. «Λήφθηκαν πληροφορίες ότι ο Ελ Μέντσο παρέμενε στο σημείο, περιβαλλόμενος από ομάδα ασφαλείας. Η επιχείρηση σχεδιάστηκε την ίδια ημέρα», αποκάλυψε ο στρατηγός.

Ο Οσεγκέρα, ένας από τους πλέον καταζητούμενους διακινητές ναρκωτικών παγκοσμίως και επικεφαλής του CJNG, τραυματίστηκε όταν μέλη του καρτέλ «αντιστάθηκαν με πολύ βίαιο τρόπο» στη σύλληψή του και υπέκυψε κατά τη μεταφορά του στην Πόλη του Μεξικού, σύμφωνα με τον υπουργό.

Κατά την ίδια ενημέρωση, ο Τρεβίγια ανέφερε ότι ο Οσεγκέρα και ο «στενός του κύκλος» διέφυγαν αρχικά σε δασώδη περιοχή στα περίχωρα της Ταπάλπα, όπου άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και ελικοπτέρου της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Δύο σωματοφύλακες τραυματίστηκαν και κατέληξαν καθ’ οδόν προς ιατρική μονάδα, ενώ άλλοι πέντε άνδρες του καρτέλ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ή μετά την επιχείρηση.

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφυλακής νεκρά

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφυλακής του Μεξικού μαζί με έναν αστυνομικό και έναν δικαστικό υπάλληλο σκοτώθηκαν στο Μεξικό κατά τις επιθέσεις του Καρτέλ του Χαλίσκο Νέα Γενιά (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG) μετά την στρατιωτική επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκε ο αρχηγός του Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, ανακοίνωσε ο υπουργός Ασφαλείας Ομαρ Γκαρσία Χαρφούχ.

Κατά το κύμα βίας που εξαπέλυσε το καρτέλ στην πολιτεία Χαλίσκο, μία γυναίκα σκοτώθηκε, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας σκότωσαν 30 μέλη του καρτέλ, διευκρίνισε ο υπουργός Ασφαλείας.

2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας

Ο στρατός έχει αναπτύξει 2.500 στρατιώτες στο δυτικό τμήμα της χώρας, ως μέτρο «αποτροπής» απέναντι στο κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του αρχηγού ενός από τα μεγαλύτερα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού, ανακοίνωσε ο υπουργός Αμυνας Ρικάρντο Τρεβίγια.

«Περί τους 7.000 στρατιώτες στάθμευαν ήδη στην πολιτεία Χαλίσκο, άρα η στρατιωτική παρουσία θα ενισχυθεί» στην περιοχή αυτή όπου δρα το Καρτέλ του Χαλίσκο Νουέβα Χενερασιόν (Cartel de Jalisco Nueva Generacion, CJNG), ο αρχηγός του οποίου, ο Νεμέσιο Οσεγκέρα ή Ελ Μέντσο, σκοτώθηκε χθες κατά την διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης, δήλωσε ο υπουργός Αμυνας.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι «το πιο σημαντικό είναι η προστασία του πληθυσμού» και διευκρίνισε ότι «δεν υπήρξε συμμετοχή των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην επιχείρηση», αλλά «πολλή ανταλλαγή πληροφοριών».

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον, που έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Eπστάιν

23.02.2026 - 19:39

 23.02.2026 - 19:39
