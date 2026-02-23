Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τραγωδία στη Δρομολαξιά: «Λύγισε» από την αγωνία 73χρονος κτηνοτρόφος – Ξεψύχησε πάνω στο καθήκον υπό το βάρος του αφόρητου άγχους

 23.02.2026 - 20:38
Τραγωδία στη Δρομολαξιά: «Λύγισε» από την αγωνία 73χρονος κτηνοτρόφος – Ξεψύχησε πάνω στο καθήκον υπό το βάρος του αφόρητου άγχους

Μια ασύλληπτη ανθρώπινη τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Δρομολαξιά, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία και αναδεικνύοντας το τεράστιο ψυχολογικό φορτίο που επωμίζονται οι άνθρωποι της υπαίθρου μπροστά στην απειλή της απώλειας του βιός τους.

Ένας 73χρονος κτηνοτρόφος, άφησε την τελευταία του πνοή, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν πως η καρδιά του δεν άντεξε το βάρος της αγωνίας για τις εξελίξεις στον κλάδο και τον κίνδυνο μετάδοσης ιού στα ζώα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha Κύπρου και της δημοσιογράφου Κατερίνας Ιωάννου, ο άτυχος 73χρονος βρισκόταν μέχρι την υστάτη ώρα στο καθήκον. Λίγες ώρες πριν το μοιραίο, δούλευε στη φάρμα του συμμετέχοντας σε ψεκασμούς.

Ο συνάδελφός του, Ιάσωνας Παπαδόπουλος, περιγράφει συγκλονιστικές στιγμές: «Το μεσημέρι ήρθε με το τρακτέρ του να βοηθήσει. Ήταν πάρα πολύ ανήσυχος για το τι θα συμβεί, ποιο είναι το μέλλον... Έχει οικογένεια. Ακόμη και μετά τη δουλειά, επέστρεψε για να φέρει φαγητό στους υπαλλήλους του Τμήματος Δασών, εκφράζοντας συνεχώς τις ανησυχίες του».

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 73χρονου αναμένεται να καταδείξει η νενομισμένη νεκροτομή.

