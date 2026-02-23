Themasports lifenewscy
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Λεμεσός «ξύπνησε» πεντακάθαρη – Δείτε την αθέατη μάχη με τους τόνους χαρτοπόλεμου!

 23.02.2026 - 21:27
Μπορεί το Καρναβάλι να είναι συνώνυμο της ανεμελιάς και της διασκέδασης, όμως για κάποιους άλλους η λήξη της μεγάλης παρέλασης σήμανε την έναρξη μιας εντατικής επιχείρησης καθαριότητας.

Με το σύνθημα «Πίσω από τη γιορτή… η ευθύνη», ο Δήμος Λεμεσού ανέδειξε το έργο των ανθρώπων που εργάζονται αθόρυβα στις «πίσω γραμμές».

Αμέσως μετά την απομάκρυνση των αρμάτων και των χιλιάδων καρναβαλιστών, τα συνεργεία του Δήμου έπιασαν δουλειά. Με επαγγελματισμό και πλήρη συντονισμό, οι υπηρεσίες καθαριότητας κατάφεραν μέσα σε χρόνο ρεκόρ να απομακρύνουν τόνους σκουπιδιών και τον ατέλειωτο χαρτοπόλεμο που κάλυπτε το οδόστρωμα.

«Με αίσθημα ευθύνης, οι υπηρεσίες μας εργάστηκαν εντατικά για να παραδώσουν την πόλη καθαρή. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εργαζόμενους που στηρίζουν κάθε μεγάλη διοργάνωση», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμος.

Είναι οι άνθρωποι που βλέπουμε κάθε χρόνο μετά την παρέλαση, όταν η μουσική σταματά. Η προσπάθειά τους είναι καθοριστική, ώστε η Λεμεσός να επανέλθει στους κανονικούς της ρυθμούς άμεσα, χωρίς να θυμίζει το «χάος» που συνήθως αφήνει πίσω της μια εκδήλωση τέτοιου βεληνεκούς.

