Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΈρχεται κρύο: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στο Τρόοδος τις επόμενες μέρες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται κρύο: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στο Τρόοδος τις επόμενες μέρες

 23.02.2026 - 19:27
Έρχεται κρύο: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στο Τρόοδος τις επόμενες μέρες

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ενώ ψυχρή αέρια μάζα θα επηρεάσει το νησί από την Πέμπτη.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και σταδιακά τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη.

Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού. Το υπόλοιπο της Πέμπτης και την Παρασκευή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους πιθανό να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία την Τετάρτη θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ την Πέμπτη θα σημειώσει αισθητή πτώση και μη αξιόλογη μεταβολή την Παρασκευή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 1 εκατοστό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρήνος για τον θάνατο της 54χρονης Μαρίας: «Βαθιά αισθητή η απουσία της» - Δείτε φωτογραφία
Αφθώδης πυρετός: Κρίση άνευ προηγουμένου στην κτηνοτροφία – Καραντίνα και δραματικές εκκλήσεις παραγωγών
Μπλόκα μέχρι τα ξημερώματα: Μαχαιροφορία, μεθυσμένοι οδηγοί και κατακρατήσεις οχημάτων
«Καθαρά Δευτέρα»: Έτσι βγήκε το όνομα - Τα έθιμα στην Κύπρο και το «μενού» της ημέρας
«Speechless» η κυπριακή κοινωνία: Τα πολλά ναρκωτικά, τα σκάνδαλα που «αθωώθηκαν» και οι αποκαλύψεις της Annie Alexui
Στο «κόκκινο» η κίνηση για την Καθαρά Δευτέρα – Πόσο κοστίζει ο μπουφές
Έρχεται κακοκαιρία: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια στο Τρόοδος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κόμπος στο ΣΕΥ: Η Κύπρος επιθυμεί να συμβάλει στην ειρήνη στη Γάζα με συγκεκριμένες ενέργειες και εφαρμόσιμες προτάσεις

 23.02.2026 - 19:17
Επόμενο άρθρο

Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο

 23.02.2026 - 19:33
Θανατώνονται πάνω 13.000 ζώα λόγω αφθώδους πυρετού – Έρευνες για τη «διαδρομή» από τα κατεχόμενα

Θανατώνονται πάνω 13.000 ζώα λόγω αφθώδους πυρετού – Έρευνες για τη «διαδρομή» από τα κατεχόμενα

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 11 κρούσματα αφθώδους πυρετού στην επαρχία Λάρνακας, εκ των οποίων το ένα είναι σε μονάδα βοοειδών και τα υπόλοιπα 10 σε μονάδες αιγοπροβάτων, ανέφερε σε σημερινή της ενημέρωση προς τα ΜΜΕ η Ανώτερη Κτηνιατρική Λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Θανατώνονται πάνω 13.000 ζώα λόγω αφθώδους πυρετού – Έρευνες για τη «διαδρομή» από τα κατεχόμενα

Θανατώνονται πάνω 13.000 ζώα λόγω αφθώδους πυρετού – Έρευνες για τη «διαδρομή» από τα κατεχόμενα

  •  23.02.2026 - 19:00
Αυθώδης Πυρετός: «Χάνεται το βιός μας» – Η μάχη για επιβίωση σε Αραδίππου και Αθηένου

Αυθώδης Πυρετός: «Χάνεται το βιός μας» – Η μάχη για επιβίωση σε Αραδίππου και Αθηένου

  •  23.02.2026 - 15:56
Λεμεσός: Μηχανήματα παιχνιδιών και φλίππερ στο κτήριο που τυλίχθηκε στις φλόγες – Συνεχίζεται η «μάχη»

Λεμεσός: Μηχανήματα παιχνιδιών και φλίππερ στο κτήριο που τυλίχθηκε στις φλόγες – Συνεχίζεται η «μάχη»

  •  23.02.2026 - 16:14
Τραγική κατάληξη στη Λευκωσία: Τρία σκυλιά εντοπίστηκαν νεκρά σε φράκτη λυμάτων

Τραγική κατάληξη στη Λευκωσία: Τρία σκυλιά εντοπίστηκαν νεκρά σε φράκτη λυμάτων

  •  23.02.2026 - 15:43
Όχι ότι γεμίσαμε αρπακτικά αλλά στην Κύπρο την Καθαρά Δευτέρα πετάμε γυπαετό

Όχι ότι γεμίσαμε αρπακτικά αλλά στην Κύπρο την Καθαρά Δευτέρα πετάμε γυπαετό

  •  23.02.2026 - 18:53
Έρχεται κρύο: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στο Τρόοδος τις επόμενες μέρες

Έρχεται κρύο: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στο Τρόοδος τις επόμενες μέρες

  •  23.02.2026 - 19:27
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον, που έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Eπστάιν

Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον, που έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Eπστάιν

  •  23.02.2026 - 19:39
Ο «κούκλος φρουρός» του Προέδρου Χριστοδουλίδη που κάνει το TikTok να… παραμιλά - Δείτε βίντεο

Ο «κούκλος φρουρός» του Προέδρου Χριστοδουλίδη που κάνει το TikTok να… παραμιλά - Δείτε βίντεο

  •  23.02.2026 - 10:07

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα