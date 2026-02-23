Σαρακοστιανό «αδιαχώρητο» στην Πάφο: Χιλιάδες πολίτες «έκοψαν τη μούττη» σε παραλίες και εξοχή

Από νωρίς το πρωί, οι παραλίες και οι ανοιχτοί χώροι γέμισαν με οικογένειες και παρέες που έστησαν το καθιερωμένο σαρακοστιανό τραπέζι στην εξοχή. Λαγάνα, ταραμοσαλάτα, ελιές, χαλβάς, φασολάδα και άλλα νηστίσιμα εδέσματα είχαν την τιμητική τους, ενώ οι φουκούδες άναψαν για να συνοδεύσουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα. Οι καιρικές συνθήκες, που θύμιζαν καλοκαίρι, ευνόησαν τη μαζική έξοδο του κόσμου.

Παραδοσιακά, η περιοχή του Φάρου αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για την Καθαρά Δευτέρα στην Πάφο. Αντίστοιχα, το παραλιακό μέτωπο της Γεροσκήπου, ο Άγιος Γεώργιος Πέγειας και το Λατσί συγκέντρωσαν πλήθος κόσμου, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της ημέρας ως γιορτής υπαίθρου και συντροφικότητας.

Με αφορμή την Καθαρά Δευτέρα, ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησιφόρου ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και αποτελεί μια ημέρα βαθιά ριζωμένη στην παράδοση και τον πολιτισμό μας. Είναι μια ευκαιρία για οικογενειακή συνάθροιση, επαφή με τη φύση και αναβίωση όμορφων εθίμων, όπως το πέταγμα του χαρταετού, όπως είπε.

Με την ευκαιρία της ημέρας, κάλεσε τους δημότες και επισκέπτες της Πάφου να απολαύσουν υπεύθυνα την εξόρμησή τους στις παραλίες και στους αγρούς της περιοχής , επιδεικνύοντας σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον και τους συμπολίτες μας.

Ο Δήμος έχει μεριμνήσει για την καθαριότητα και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων χώρων, σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο, πως η προστασία της φύσης είναι συλλογική ευθύνη. Απηύθυνε έκκληση σε όλους να διατηρήσουν τους χώρους καθαρούς, να χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους κάδους απορριμμάτων και να αποφεύγουν το άναμμα φωτιάς σε μη επιτρεπόμενα σημεία. Ας γιορτάσουμε με χαρά, ασφάλεια και υπευθυνότητα, διατηρώντας τις παραλίες και την ύπαιθρο της Πάφου καθαρές και φιλόξενες για όλους, ανέφερε ενώ ευχήθηκε σε όλες και όλους Καλή Σαρακοστή, με υγεία και δύναμη.

Η Καθαρά Δευτέρα γιορτάστηκε και στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου, με τον Δήμο Ιεροκηπίας να λαμβάνει στοχευμένα μέτρα για τη διευκόλυνση των πολιτών που επέλεξαν το παραλιακό μέτωπο για τον εορτασμό και το καθιερωμένο κόψιμο της «μούττης της Σαρακοστής».

Ο Νίκος Παλιός, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ανέφερε ότι οι καιρικές συνθήκες συνέβαλαν καθοριστικά στην αυξημένη προσέλευση του κοινού, καθώς ο καλός καιρός ενθάρρυνε μικρούς και μεγάλους να βρεθούν κοντά στη θάλασσα για να τιμήσουν το έθιμο. Όπως σημείωσε, η ηλιοφάνεια και οι ήπιες θερμοκρασίες δημιούργησαν το ιδανικό σκηνικό για μια ευχάριστη και ασφαλή έξοδο για οικογένειες και παρέες.

Με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, ο Δήμος προχώρησε στην τοποθέτηση τραπεζιών και καρεκλών κατά μήκος της παραλίας, ώστε οι πολίτες να μπορούν να απολαύσουν το σαρακοστιανό τους γεύμα με άνεση. Παράλληλα, προσφέρθηκαν δωρεάν λουκουμάδες, μια κίνηση που, σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ενίσχυσε το εορταστικό κλίμα και πρόσθεσε μια γλυκιά νότα στη μέρα.

Ο κ. Παλιός υπογράμμισε ότι οι διευκολύνσεις που παρείχε ο Δήμος Ιεροκηπίας είχαν ως στόχο να καταστήσουν την ημέρα πιο ξεκούραστη και ευχάριστη για όλους, επισημαίνοντας πως η δημοτική αρχή επιδιώκει διαχρονικά να στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές παραδόσεις και να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ποιοτικές στιγμές αναψυχής.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μαζική συμμετοχή και το θετικό κλίμα που επικράτησε, τονίζοντας πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βλέπει κανείς τον κόσμο να απολαμβάνει την ημέρα του στη Δημοτική Παραλία Γεροσκήπου, διατηρώντας ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Μεγάλη επισκεψιμότητα σημειώθηκε και στην φυσική πισίνα που δημιουργήθηκε από τα θαλάσσια κύματα της Γεροσκήπου με αποτέλεσμα οι μικροί επισκέπτες να απολαύσουν ακόμη περισσότερη την ημέρα τους.

Στο Πάρκο της οδού Θησέως, στα Κονιά, πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση με προσφορά χαρταετών, λαγάνας και ποτών.

Η Καθαρά Δευτέρα σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής και αποτελεί μια ημέρα βαθιάς πνευματικής σημασίας, αλλά και μια όμορφη ευκαιρία για επαφή με τη φύση και την παράδοσή μας ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Ακάμα Μαρίνος Λάμπρου .

Με αφορμή τη φετινή Καθαρά Δευτέρα, απηύθυνε ερμές ευχές σε όλους τους δημότες και επισκέπτες για υγεία, δύναμη και καλή Σαρακοστή.

Η περιοχή του Ακάμα, με τον μοναδικό φυσικό της πλούτο, αποτελεί διαχρονικά αγαπημένο προορισμό για την ημέρα αυτή σημείωσε, αναφέροντας πως ιδιαίτερα ο Άγιος Γεώργιος Πέγειας συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος πολιτών που επιλέγουν να γιορτάσουν τα κούλουμα δίπλα στη θάλασσα, σε ένα τοπίο απαράμιλλης ομορφιάς.

Καλωσόρισε τέλους όλους όσους επέλεξαν την περιοχή και τους κάλεσε να απολαύσουν τη μέρα με σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον, τηρώντας την καθαριότητα και συμβάλλοντας στη διατήρηση του τόπου μας όπως τον παραλάβαμε.

Στην Πόλη Χρυσοχούς, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το μεσημέρι στη Δημοτική Πλάζ, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και χορευτικών συγκροτημάτων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε μουσική και χορούς από τη Σχολή Χορού Δράκου και το Bulgarian Dance Group, προσφέροντας ένα ζωντανό και πολυπολιτισμικό θέαμα.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς προσέφερε δωρεάν φασολάδα, λαγάνα και κρασί στους παρευρισκόμενους, διατηρώντας το πνεύμα της φιλοξενίας και της κοινοτικής συμμετοχής που χαρακτηρίζει την Καθαρά Δευτέρα.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή ανέφερε πως «με ιδιαίτερη χαρά χαιρετίζουμε τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη Δημοτική Πλαζ της Γεροσκήπου, σε έναν χώρο που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά και τη ζωντάνια της τοπικής μας κοινωνίας».

Πρόσθεσε πως η συμμετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών και χορευτικών συγκροτημάτων προσδίδει ξεχωριστό χρώμα στις βραδιές αυτές, προβάλλοντας την πολιτιστική μας κληρονομιά και ενισχύοντας τη δημιουργική έκφραση. Τέτοιες πρωτοβουλίες ενώνουν τους πολίτες, στηρίζουν τον πολιτισμό και συμβάλλουν ουσιαστικά στην τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη της περιοχής μας, όπως είπε .

Στο Κοινοτικό Πάρκο του Κάτω Πύργου Τηλλυρίας, κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να γιορτάσουν με παραδοσιακά παιχνίδια και πέταγμα χαρταετού. Οι αυγοδρομίες, ένα από τα πιο αγαπημένα παιχνίδια της ημέρας, προσέλκυσαν μικρούς και μεγάλους, χαρίζοντας στιγμές γέλιου και ευγενούς άμιλλας.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται τα τελευταία χρόνια, περιλάμβανε επίσης δωρεάν προσφορά λαγάνας και κρασιού, ενισχύοντας το αίσθημα ενότητας και παράδοσης.

Η Καθαρά Δευτέρα στην Επαρχία Πάφου δεν αποτελεί απλώς την αρχή μιας περιόδου νηστείας, αλλά μια ζωντανή έκφραση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου.

Η Ευγενία Χριστοδούλου με καταγωγή από την Γεροσκήπου ανέφερε πως το τραπέζι τους περιλάμβανε από όλα τα νηστίσιμα, όπως ελιές, ταραμά, χαλβά και διάφορα χορταρικά.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάφου Βαλεντίνος Φακοντής βρέθηκε στον Δήμο Ιεροκηπίας, και συγκεκριμένα στην Δημοτική Πλαζ της Γεροσκήπου εκφράζοντας την ικανοποίηση του για την άρτια διοργάνωση της Τοπικής Αρχής διευκολύνοντας τις οικογένειες.

