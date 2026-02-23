ΒΙΝΤΕΟ: Άνδρας έσωσε παιδί που έπεφτε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, περίπου στις 12:00 το μεσημέρι με τις πληροφορίες από το τοπικά μέσα να αναφέρουν ότι το παιδί βρισκόταν μόνο στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα του ήταν σε άλλο χώρο του διαμερίσματος. Όπως μετέδωσε το Fontanka, το παιδί είναι μαθητής δημοτικού με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ενώ στο διαμέρισμα δεν υπήρχαν ειδικές κλειδαριές ασφαλείας στα παράθυρα.

Δείτε βίντεο με τη στιγμή της πτώσης

Πώς αποφεύχθηκε η τραγωδία

Γείτονας αντιλήφθηκε πρώτος τον κίνδυνο, βλέποντας το παιδί στο ανοιχτό παράθυρο, και κάλεσε σε βοήθεια. Μάρτυρες φώναζαν στο αγόρι να απομακρυνθεί, ωστόσο εκείνο πέρασε πάνω από το πλαίσιο και για λίγα δευτερόλεπτα κρεμόταν από το διαχωριστικό.

Ο θυρωρός, μετανάστης εργάτης από το Ουζμπεκιστάν, ονόματι Χαϊρουλά, έσπευσε στην αυλή και στάθηκε ακριβώς κάτω από το σημείο. Όταν το παιδί έπεσε με το κεφάλι προς τα κάτω, κατάφερε να το πιάσει και να απορροφήσει μεγάλο μέρος της πρόσκρουσης με το σώμα του. Στη συνέχεια, και οι δύο κατέληξαν στο έδαφος.

Το αγόρι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη κάταγμα στο πόδι, αλλά δεν φέρει σοβαρές βλάβες. Ο θυρωρός τραυματίστηκε επίσης και ενδέχεται να έχει κατάγματα στα πλευρά και τραυματισμό στο χέρι, χωρίς να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την κατάστασή του.