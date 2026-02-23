Themasports lifenewscy
Βρετανία: Συνελήφθη ο πρώην πρεσβευτής Πίτερ Μάντελσον, που έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Eπστάιν

 23.02.2026 - 19:39
Ο πρώην πρεσβευτής της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, συνελήφθη από αστυνομικούς στο σπίτι του, ανέφερε η εφημερίδα The Times.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι συνέλαβε έναν άνδρα ηλικίας 72 ετών για «παράβαση καθήκοντος», χωρίς να κατονομάσει τον Μάντελσον.

Ο 72χρονος Μάντελσον απομακρύνθηκε από τη θέση του τον Σεπτέμβριο, όταν άρχισε να αποκαλύπτεται το εύρος της φιλικής σχέσης που διατηρούσε με τον Τζέφρι Επστάιν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του, αφού η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ της διαβίβασε τις επικοινωνίες που είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

Ειδικότερα, η έρευνα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας ξεκίνησε έπειτα από καταγγελίες ότι ο Μάντελσον φέρεται να διαβίβασε πληροφορίες ευαίσθητες για τις αγορές στον  Επστάιν, κατά τη διάρκεια της θητείας του ως υπουργός Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση του Γκρόρντον Μπράουν, εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της υπόθεσης Έπσταϊν φέρεται να δείχνουν ότι ο Μάντελσον διέρρευσε πληροφορίες στον δισεκατομμυριούχο, ενώ κατείχε κυβερνητικό αξίωμα και κατά την περίοδο διακυβέρνησης του Τόνι Μπλερ.

Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά ότι παραβίασε τον νόμο ή ότι ενήργησε για προσωπικό όφελος, δηλώνοντας επανειλημμένα πως μετανιώνει για τη φιλική του σχέση με τον Επστάιν.

