Όχι ότι γεμίσαμε αρπακτικά αλλά στην Κύπρο την Καθαρά Δευτέρα πετάμε γυπαετό

Κατηγορούμαι συχνά για άκρατο κυνισμό, νιχιλισμό και ισοπέδωση. Ότι αρνούμαι να δω τα καλά που συμβαίνουν γύρω μου, την Κύπρο που βελτιώνεται και εκσυγχρονίζεται και εμμένω στα αρνητικά, τη μιζέρια και το τσουβάλιασμα. Όσο κι αν σας φαίνεται παράξενο, σας ακούω. Θέλω όσο τίποτα άλλο να δω αυτή την Κύπρο που αλλάζει αλλά για κάποιο λόγο δεν τα καταφέρνω. Μήπως ο κυνισμός μου με έχει διαβρώσει σε τέτοιο βαθμό που η κατάσταση μου είναι μη αναστρέψιμη κι εκεί που κάποιος βλέπει πύργους, startups και ανεβασμένους δείκτες εγώ σκέφτομαι ανισότητες, διαφθορά και διαχρονικό βιασμό της νοημοσύνης μας; Μπορεί να τα βλέπω όλα μαύρα. Μπορεί όμως και να είναι.

Η φετινή Καθαρά Δευτέρα είναι η πρώτη μετά από σχεδόν μια πενταετία που οι πρωταγωνιστές του βίντεο του Al Jazeera ταυτίζονται μαζί της σε ό,τι αφορά την καθαρότητα. Είναι καθαροί μας λένε άσχετα με το τι είδαν τα μάτια μας και τι άκουσαν τα αυτιά μας. Δεν έχει καμία σημασία. Η δικαιοσύνη αποφάνθηκε πως η Νομική Υπηρεσία δεν κατάφερε να στοιχειοθετήσει την υπόθεση, συνεπώς οι σταρ του βίντεο μπορούν πλέον να μας κάνουν και υποδείξεις για το πως πρέπει να αντιμετωπίζεται η διαφθορά. Σε ένα κανονικό κράτος στη ΝΥ θα είχαν πέσει κεφάλια ή τουλάχιστον θα είχαν παραιτηθεί από ευθιξία οι επικεφαλής της. Στη μικρή μας μπανανία οι επικεφαλής κρύβονται πίσω από τους υπαλλήλους που βγάζουν μπροστά για να ζητήσουν και τα ρέστα από τους πολίτες και τα ΜΜΕ.

Καθαρά είναι η Δευτέρα και για το Προεδρικό που ποστάρει... χαρταετούς τη στιγμή που οι καταγγελίες και τα σκάνδαλα είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη ενώ στο clusterfuck που ζούμε προστέθηκε και ο αφθώδης (ακόμα μια κρίση να αντιμετωπίσει η ίδια Υπουργός Γεωργίας που χειρίστηκε τόσο πετυχημένα το κάψιμο της ορεινής Λεμεσού). Το videogate φαντάζει ήδη old news, ο καλύτερος τρόπος άλλωστε να κουκουλώσεις μια υπόθεση είναι να την κρύψεις σε κοινή θέα: Βάλε έναν υπέργηρο ποινικό ανακριτή, τράβα την ιστορία σε βάθος χρόνου, φρόντισε να χαθεί ο πολύτιμος αρχικός χρόνος για τις έρευνες και μετά από καμιά πενταετία θα έχει κι αυτό την τύχη του Al Jazeera. Το videogate δεν έπρεπε ποτέ να φύγει από την επικαιρότητα αλλά ας όψονται οι (επιλεκτικές) έρευνες από τις δεκάδες καταγγελίες της Annie Alexui, οι Συναγερμικοί που χρησιμοποιούν τις συντρόφους τους για σάκους του μποξ και φυσικά τα mainstream φιλοχριστοδουλιδικά (και όχι τόσο φιλοκυβερνητικά) ΜΜΕ που το υποβάθμισαν διακριτικά. Μιλάμε για καραμπινάτη διαφθορά που χτύπησε μέχρι και την πόρτα του Προεδρικού (και της άνοιξαν) για την οποία δεν ανέλαβε ποτέ και κανείς καμία ευθύνη. Ψέλλισαν κάτι μαλακίες περί “υβριδικής απειλής” που δεν πείθουν ούτε καμένο QAnon συνωμοσιάκια, έκρυψαν τον μπατζανάκη (πρώην) διευθυντή του Γραφείου του ΠτΔ κάτω απ’ το χαλάκι κι άστε τους γραφικούς να φωνάζουν και το ΑΛΜΑ να χτυπάει διψήφιο. Άλλωστε ένα αποσταθεροποιημένο πολιτικό σύστημα με αποδυναμωμένο ΔΗΣΥ, ενισχυμένο ΕΛΑΜ και τους υπόλοιπους μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας, είναι ακριβώς αυτό στο οποίο ποντάρει ο Πρόεδρος για επανεκλογή. Win-win.

Να μην πιάσουμε τις αδυναμίες του δικαστικού συστήματος, τα σάπια μήλα της Αστυνομίας, την αναξιοπιστία της ηγεσίας της ΝΥ, την απροθυμία των Αρχών για πραγματική πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, την ισονομία και ισοπολιτεία που κατάντησαν κρύο ανέκδοτο. Ζούμε σε μια χώρα όπου η ατιμωρησία είναι το εθνικό μας σπορ και η διαφθορά το λιπαντικό της οικονομίας μας - κι αυτό θεωρείται επιτυχία!

Ανεξαρτήτως κυνισμού ή αισιοδοξίας, ρεαλισμού ή ρομαντισμού, πραγματισμού ή ονειροπόλησης, καθήστε λίγο και σκεφτείτε. Πόσο «Καθαρά» είναι στ’ αλήθεια η Δευτέρα μας;