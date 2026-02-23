Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Πυρκαγιά σε αποθήκες στη Λευκωσία - Κινδύνεψαν κατοικίες

Η ενημέρωση για το περιστατικό λήφθηκε στις 20:59 και αφορούσε φωτιά σε αποθήκη η οποία, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι εγκαταλελειμμένη. Παρά την άμεση κινητοποίηση, η αποθήκη επηρεάστηκε ολοσχερώς από τις φλόγες, οι οποίες επεκτάθηκαν γρήγορα και σε παρακείμενα κυπαρίσσια, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Η επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης επικεντρώθηκε από τα πρώτα λεπτά στην προστασία των γύρω πολυκατοικιών. Λόγω της κοντινής απόστασης των κτιρίων, οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκταση του στις κατοικίες.

Στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν τρία πυροσβεστικά οχήματα από σταθμούς της Λευκωσίας.

Μέλη της δύναμης πραγματοποιούν είσοδο στο εσωτερικό της αποθήκης με τη χρήση αναπνευστικών συσκευών, προχωρώντας στην τελική κατάσβεση και τον πλήρη έλεγχο του χώρου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς αναμένεται να διερευνηθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης.