Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

Το τετ α τετ έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί και θα φιλοξενηθεί στην Οικία του Επικεφαλής της Αποστολής, εντός της Προστατευόμενης Περιοχής των Ηνωμένων Εθνών. Παρών θα είναι ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Khassim Diagne.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανεκκίνηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη συνολικής, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού. Η επιδιωκόμενη βάση παραμένει η δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και συνάδει με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επικείμενη συνάντηση θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς αναμένεται να καταδείξει κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος για επαναφορά του διαλόγου και διαμόρφωση θετικής δυναμικής το αμέσως επόμενο διάστημα.