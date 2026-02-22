Themasports lifenewscy
Νέα ώθηση ή νέο αδιέξοδο; Η κρίσιμη συνάντηση που «δοκιμάζει» τις προθέσεις για το Κυπριακό

 22.02.2026 - 15:36
Σε νέα φάση κινητικότητας εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν επισήμως τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν.

Το τετ α τετ έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί και θα φιλοξενηθεί στην Οικία του Επικεφαλής της Αποστολής, εντός της Προστατευόμενης Περιοχής των Ηνωμένων Εθνών. Παρών θα είναι ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, Khassim Diagne.

Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για επανεκκίνηση ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επίτευξη συνολικής, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού. Η επιδιωκόμενη βάση παραμένει η δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως προβλέπεται από τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και συνάδει με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επικείμενη συνάντηση θεωρείται καθοριστικής σημασίας, καθώς αναμένεται να καταδείξει κατά πόσο υπάρχει κοινό έδαφος για επαναφορά του διαλόγου και διαμόρφωση θετικής δυναμικής το αμέσως επόμενο διάστημα.

