ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

 22.02.2026 - 11:22
Ραγδαίες εξελίξεις: Σε καραντίνα όλη η Κύπρος λόγω αφθώδους πυρετού – Απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και ζωοτροφών

Απαγορεύονται, ανά το παγκύπριο, οι όποιες μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών, περιλαμβανομένης της βόσκησης εκτός των κτηνοτροφικών υποστατικών, σύμφωνα με ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

«Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν πως, στο πλαίσιο των μέτρων ελέγχου και περιορισμού της διασποράς του παθογόνου παράγοντα του Αφθώδους Πυρετού απαγορεύονται, ανά το παγκύπριο, οι όποιες μετακινήσεις ζώων και ζωοτροφών, περιλαμβανομένης της βόσκησης εκτός των κτηνοτροφικών υποστατικών, χωρίς την πρότερη παραχώρηση σχετικής έγκρισης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι η απαγόρευση επηρεάζει και τις μετακινήσεις προς τα σφαγεία.

«Προς τούτο, οι όποιοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για εξασφάλιση των κατά περίπτωση σχετικών αδειών», καταλήγει η ανακοίνωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

 

