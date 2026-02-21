Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

Αποκαλυπτικά βίντεο δημοσιοποιήθηκαν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, τα οποία καταγράφουν τη συλλογή νεκρών ζώων, χωρίς να τηρούνται τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Να σημειωθεί ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απέρριψαν από πλευράς τους τα περί ελλιπούς ενημέρωσης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων κι ολιγωρίας χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, η υπόθεση ωστόσο έχει καταγγελθεί και στην Υπουργό Γεωργίας.

Στο μεταξύ, μετά από ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, άρχισε από την Αστυνομία η λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους, καθώς και από τους κτηνιάτρους των μονάδων όπου εμφανίστηκαν ζώα με αφθώδη πυρετό.

Σημειώνεται, ότι η μη έγκαιρη ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την εμφάνιση των συμπτωμάτων από μέρους των κτηνοτρόφων αποτελεί αδίκημα.

Την ίδια ώρα, θεριεύει η αγωνία των πολιτών για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, ενώ εκφράζουν ανησυχία και για τον τρόπο που θα διαχειριστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες τα κρούσματα.

«Βεβαίως ανησυχούμε διότι δεν θα μείνει μόνο στη Λάρνακα, θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο. Αυτός που αποφάσισε κι έφερε από εκεί τροφή/σανό, έκανε έγκλημα, το οποίο θα μείνει ατιμώρητο. Είναι σοβαρό έγκλημα και για τα ζώα, είναι κρίμα, έχει ανθρώπους που είναι ολόκληρη η περιουσία τα ζώα του».

Οι πολίτες καλούν κυβέρνηση και κρατικές υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ενώ επισημαίνουν πως θα πρέπει να προστατευθεί η κτηνοτροφία του τόπου.

