Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

 21.02.2026 - 20:34
Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

Σοβαρές καταγγελίες κι έντονη οργή από κτηνοτρόφους στην Ορόκλινη, μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε μονάδες. Ο ιός έχει εξαπλωθεί σε ακόμη δύο φάρμες, με τους επηρεαζόμενους να κάνουν λόγο για ολιγωρία κι ανεπαρκή μέτρα από τους αρμόδιους.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Αφθώδης πυρετός: Άρχισε έρευνα και λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους η Αστυνομία - «Αδίκημα η μη έγκαιρη ενημέρωση»

Αποκαλυπτικά βίντεο δημοσιοποιήθηκαν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, τα οποία καταγράφουν τη συλλογή νεκρών ζώων, χωρίς να τηρούνται τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. Να σημειωθεί ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απέρριψαν από πλευράς τους τα περί ελλιπούς ενημέρωσης των επηρεαζόμενων κτηνοτρόφων κι ολιγωρίας χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων, η υπόθεση ωστόσο έχει καταγγελθεί και στην Υπουργό Γεωργίας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»

Στο μεταξύ, μετά από ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, άρχισε από την Αστυνομία η λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους, καθώς και από τους κτηνιάτρους των μονάδων όπου εμφανίστηκαν ζώα με αφθώδη πυρετό.

Σημειώνεται, ότι η μη έγκαιρη ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την εμφάνιση των συμπτωμάτων από μέρους των κτηνοτρόφων αποτελεί αδίκημα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Έντονη ανησυχία λόγω του αφθώδη πυρετού: Δύο νέες κτηνοτροφικές μονάδες σε καραντίνα - Δείτε σε ποια περιοχή

Δείτε ρεπορτάζ από το σημείο:

Την ίδια ώρα, θεριεύει η αγωνία των πολιτών για το ενδεχόμενο εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, ενώ εκφράζουν ανησυχία και για τον τρόπο που θα διαχειριστούν οι αρμόδιες υπηρεσίες τα κρούσματα.

«Βεβαίως ανησυχούμε διότι δεν θα μείνει μόνο στη Λάρνακα, θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο. Αυτός που αποφάσισε κι έφερε από εκεί τροφή/σανό, έκανε έγκλημα, το οποίο θα μείνει ατιμώρητο. Είναι σοβαρό έγκλημα και για τα ζώα, είναι κρίμα, έχει ανθρώπους που είναι ολόκληρη η περιουσία τα ζώα του».

Οι πολίτες καλούν κυβέρνηση και κρατικές υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, ενώ επισημαίνουν πως θα πρέπει να προστατευθεί η κτηνοτροφία του τόπου.

Δείτε το ρεπορτάζ: 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιδού το λογότυπο της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Δείτε φωτογραφία
Προσοχή: Ανακλήθηκε τρόφιμο από την αγορά - «Μπορεί να προκαλέσει ασφυξία όταν καταναλωθεί από παιδιά»
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται
Αφθώδης πυρετός: Άρχισε έρευνα και λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους η Αστυνομία - «Αδίκημα η μη έγκαιρη ενημέρωση»
Η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλή για τον εγκέφαλο – Αυξημένος ο κίνδυνος για νόσο Αλτσχάιμερ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσια Παπαλεοντίου - Ήταν μόνο 46 χρονών - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μεγάλο διπλό με ανατροπή ο Ακρίτας στο ΓΣΠ!

 21.02.2026 - 20:18
ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

  •  21.02.2026 - 13:07
Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

Σοβαρές καταγγελίες: «Θα κυκλοφορήσει σε όλη την Κύπρο» - Αγωνία των πολιτών για εξάπλωση του αφθώδους πυρετού

  •  21.02.2026 - 20:34
Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

  •  21.02.2026 - 14:48
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

  •  21.02.2026 - 17:42
Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

  •  21.02.2026 - 14:21
Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

Ο Τραμπ αυξάνει στο 15% τους δασμούς σε όλες τις εισαγωγές από όλες τις χώρες

  •  21.02.2026 - 18:33
«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία

«Ντου» της ΥΚΑΝ σε σπίτια, οχήματα και καφενείο: Όσα εντόπισαν - Χειροπέδες σε τέσσερα πρόσωπα - Φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 19:52
Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα