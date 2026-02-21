Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΑφθώδης πυρετός: Άρχισε έρευνα και λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους η Αστυνομία - «Αδίκημα η μη έγκαιρη ενημέρωση»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αφθώδης πυρετός: Άρχισε έρευνα και λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους η Αστυνομία - «Αδίκημα η μη έγκαιρη ενημέρωση»

 21.02.2026 - 18:11
Αφθώδης πυρετός: Άρχισε έρευνα και λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους η Αστυνομία - «Αδίκημα η μη έγκαιρη ενημέρωση»

Μετά από ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, άρχισε από την Αστυνομία η λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους, καθώς και από τους κτηνιάτρους των μονάδων όπου εμφανίστηκαν ζώα με αφθώδη πυρετό.

Σύμφωνα με τους κτηνοτρόφους, τα ζώα στις μονάδες τους στην Ορόκλινη, όπου διαπιστώθηκαν θετικά κρούσματα αφθώδους πυρετού, παρουσίασαν συμπτώματα από τις 14 και 16 Φεβρουαρίου αντίστοιχα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»

Σημειώνεται, ότι η μη έγκαιρη ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την εμφάνιση των συμπτωμάτων από μέρους των κτηνοτρόφων αποτελεί αδίκημα.

Βάσει του Άρθρου 6 του Νόμου 109/2001 «Γνωστοποίηση ασθενειών»:

6.-(1)(α) Οποιοσδήποτε κτηνίατρος διαπιστώσει ή υποπτευθεί την εκδήλωση οποιασδήποτε γνωστοποιητέας ασθένειας, υποχρεούται να ειδοποιήσει πάραυτα, χρησιμοποιώντας το γρηγορότερο μέσο επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή του, τον Διευθυντή ή τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό της επαρχίας στην οποία διαπίστωσε ή υποπτεύθηκε την εκδήλωση της ασθένειας ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό.

(β) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της παραγράφου (α) αποτελεί αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και θεωρείται ανάρμοστη διαγωγή για τους σκοπούς των διατάξεων του άρθρου 17 του περί της Ασκήσεως της Κτηνιατρικής και της Εγγραφής Κτηνιάτρων Νόμου.

(2) Οποιοσδήποτε επιχειρηματίας ή άτομο που έχει στη φύλαξη, φροντίδα ή την κατοχή του ζώα οφείλει να ειδοποιεί το ταχύτερο δυνατό τον Διευθυντή ή τον Επαρχιακό Κτηνιατρικό Λειτουργό ή κτηνίατρο ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό, για οποιαδήποτε αυξημένη θνησιμότητα ή νοσηρότητα των ζώων του ή υποψία εμφάνισης γνωστοποιητέας ασθένειας.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ιδού το λογότυπο της Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου - Δείτε φωτογραφία
Θλίψη: «Έφυγε» η γηραιότερη εγκλωβισμένη του Κορμακίτη: «Στερήθηκε παιδιά και εγγόνια, αγκαλιές και γιορτές»
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται
Aφθώδης πυρετός: Καταγγέλλουν αδράνεια αρμοδίων οι κτηνοτρόφοι - «Μας είπαν ότι πιθανόν να είναι σταφυλόκοκκος»
Η ατμοσφαιρική ρύπανση απειλή για τον εγκέφαλο – Αυξημένος ο κίνδυνος για νόσο Αλτσχάιμερ
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε από τη ζωή η Χρύσια Παπαλεοντίου - Ήταν μόνο 46 χρονών - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

 21.02.2026 - 17:42
Επόμενο άρθρο

Γονείς Προσοχή: Ανακλήθηκε τρόφιμο από την αγορά λόγω επικινδυνότητας για παιδιά

 21.02.2026 - 18:26
ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

Την έντονη διαφωνία του με την εκτίμηση της Ειδικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό για χρονική μετάθεση της ουσιαστικής επανεκκίνησης των συνομιλιών μετά τον Ιούνιο, εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

ΠτΔ: «Η επανεκκίνηση των συνομιλιών δεν μπορεί να μετατεθεί» - Πάει σε νέους προορισμούς στις ΗΠΑ για προσέλκυση επενδύσεων

  •  21.02.2026 - 13:07
Αφθώδης πυρετός: Άρχισε έρευνα και λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους η Αστυνομία - «Αδίκημα η μη έγκαιρη ενημέρωση»

Αφθώδης πυρετός: Άρχισε έρευνα και λήψη καταθέσεων από κτηνοτρόφους η Αστυνομία - «Αδίκημα η μη έγκαιρη ενημέρωση»

  •  21.02.2026 - 18:11
Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

Στον «αέρα» η πλατφόρμα «ΑΓΟΡΑ» του Φειδία; Επιστολή-παρέμβαση για άμεσο κατέβασμα της

  •  21.02.2026 - 14:48
Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ο ρόλος του 20χρονου που συνελήφθη - Πώς φέρεται να εμπλέκεται

  •  21.02.2026 - 17:42
Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

Το Περιβόλι του Προεδρικού στηρίζει ευάλωτες ομάδες για τρίτη συνεχή χρονιά - Το μήνυμα της Πρώτης Κυρίας

  •  21.02.2026 - 14:21
Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

Έξαλλος ο ΥΠΑΜ για την απώλεια των εκρηκτικών - Αναφορές για ευθύνες και αμέλεια καθήκοντος σε στελέχη της ΕΦ

  •  21.02.2026 - 11:02
Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη πασίγνωστης αλυσίδας στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες

Είσαι λάτρης του καφέ; Η νέα άφιξη πασίγνωστης αλυσίδας στη Λευκωσία που θα σε μαγέψει - Δείτε φωτογραφίες

  •  21.02.2026 - 13:50
Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

Eurovision Young Musicians 2026: Αυτός είναι ο 18χρονος που θα μας εκπροσωπήσει - Δείτε φωτογραφία

  •  21.02.2026 - 12:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα