Ξεκίνησε η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην Πάτρα, στους δρόμους 50.000 καρναβαλιστές - Δείτε live

Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, παρελαύνουν μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά τη νυχτερινή ποδαράτη σε ένα μεγάλο, ανοιχτό πάρτι στους δρόμους της πόλης.

Στην οδό Κορίνθου και την πλατεία Γεωργίου Α’ παρελαύνουν τα άρματα του Δήμου Πατρέων αλλά και τα πληρώματα, χωρίς δικά τους άρματα.



Δείτε live:

Η Μεγάλη Παρέλαση για το Καρναβάλι θα ξεκινήσει αύριο 22 Φεβρουαρίου, στις 14:00, με τη Μεγάλη Παρέλαση. Την παρέλαση θα ξεκινήσουν τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου και θα ακολουθήσουν τα πληρώματα με τις δικές τους κατασκευές.



Η αυλαία πέφτει το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, με την Τελετή Λήξης, την καύση του Καρνάβαλου και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα