Έφτασε στην Ελλάδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας του – Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, ο ηθοποιός βρισκόταν στο πλοίο στην business class μαζί με δύο άτομα ακόμη, όντες απομονωμένοι, καθώς βάσει εντολής, κανείς από τους υπόλοιπους επιβάτες δεν μπορούσε να πλησιάσει.

Ο διάσημος ηθοποιός αναπαύεται σε κατοικία γνωστού επιχειρηματία στο νησί, ενώ η άφιξή του σηματοδοτεί την είσοδο της παραγωγής στην τελική ευθεία πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.

Η έναρξη των γυρισμάτων, βάσει του προγραμματισμού της παραγωγής, τοποθετείται στις 21 Φεβρουαρίου, εφόσον δεν προκύψουν απρόοπτα. Με την άφιξη του Μπραντ Πιτ και την πλήρη ενεργοποίηση του συνεργείου, η Ύδρα κινείται πλέον σε ρυθμούς διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής.

Το επίκεντρο της δραστηριότητας βρίσκεται στο λιμάνι της Ύδρας, όπου έχει εγκατασταθεί το βασικό σκηνικό. Ένα ογκώδες, σκούρου πράσινου χρώματος φουσκωτό δοχείο νερού, συνδεδεμένο με σωληνώσεις και γεννήτρια ισχύος, έχει τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο, αποτελώντας τον κεντρικό μηχανισμό για τη δημιουργία τεχνητής βροχής.

Το σύστημα, που θυμίζει μεγάλη δεξαμενή αποθήκευσης, τροφοδοτείται από αντλίες υψηλής πίεσης και εξειδικευμένο εξοπλισμό, ικανό να διοχετεύει μεγάλες ποσότητες νερού σε ελάχιστο χρόνο, ώστε να επιτυγχάνεται ρεαλιστικό εφέ έντονης βροχόπτωσης. Πρόκειται για εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, υψηλού κόστους, στοιχείο που αποτυπώνει το μέγεθος και το budget της παραγωγής.

Παράλληλα, η παραγωγή έχει μισθώσει τρία καταστήματα στην παραλιακή ζώνη. Το ένα χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος εξοπλισμού, ενώ τα άλλα δύο διαμορφώνονται σε σκηνικά: το πρώτο μετατρέπεται σε εκδοτήριο εισιτηρίων για ιπτάμενο δελφίνι και το δεύτερο σε παραδοσιακό καφενείο, για τις ανάγκες συγκεκριμένων σκηνών.

Η κινηματογραφική παρουσία έχει ήδη επηρεάσει τον ρυθμό ζωής στο νησί. Τα ξενοδοχεία που λειτουργούν είναι πλήρως κατειλημμένα, καθώς μέλη του πολυπληθούς συνεργείου έχουν καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων καταλυμάτων. Αντίστοιχη είναι η εικόνα σε καφετέριες και εστιατόρια που παραμένουν ανοιχτά. Έξω από το ξενοδοχείο Υδρούσσα έχουν στηθεί δύο μεγάλες σκηνές για τις ανάγκες του catering.

Σε διάφορα σημεία της Ύδρας συνεχίζονται εντατικά οι εργασίες εγκατάστασης σκηνικών και τεχνικού εξοπλισμού. Στενά δρομάκια, πλατείες και χαρακτηριστικά κτίρια αξιοποιούνται ως φυσικά πλατό, με σεβασμό στην αρχιτεκτονική ταυτότητα του νησιού.