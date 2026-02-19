Themasports lifenewscy
Χτύπημα της ΥΚΑΝ με 100 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης - Συλλήψεις και έρευνες σε εξέλιξη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Χτύπημα της ΥΚΑΝ με 100 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης - Συλλήψεις και έρευνες σε εξέλιξη

 19.02.2026 - 13:58
Χτύπημα της ΥΚΑΝ με 100 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης - Συλλήψεις και έρευνες σε εξέλιξη

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών, κάνναβης και κοκαΐνης, η οποία φθάνει μέχρι και τα 100 κιλά, εντόπισε την Πέμπτη η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), κατά τη διάρκεια επιχείρησης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση διενεργείται στη Λευκωσία και βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μέλη της ΥΚΑΝ έχουν προχωρήσει ήδη στη σύλληψη δύο προσώπων, ενώ δεν αποκλείεται ο αριθμός των συλλήψεων να αυξηθεί, καθώς η επιχείρηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

